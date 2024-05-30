İngiltere'den Türkiye'ye gelen iş insanı: İsrail'in saldırıları soykırım

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde İngiltere'den Türkiye'ye gelen heyette bulunan iş insanı Zafar Sareshwala, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına ilişkin, "Bu, İsrail hükümetinin yaptığı en soykırımcı, ahlaki açıdan en iğrenç eylemdir." dedi.

Türkiye ile diğer ülkeler arasında çeşitli alanlarda işbirliklerinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren YEE, 28 Mayıs'ta İngiltere'den gelen parlamento ve belediye meclisi üyeleri ile iş insanlarının yer aldığı heyeti, Ankara ve İstanbul'da 1 Haziran'a kadar ağırlayacak.

Ziyaret kapsamında stratejik işbirliklerinin teşvik edilmesi, ticaret ve yatırım fırsatlarının keşfedilmesi amaçlanıyor.

Heyetteki iş insanı Zafar Sareshwala ve Zaheer Muneer, Ankara ziyareti kapsamında YEE'nin Ulus'taki tarihi binasında düzenlenen etkinlikte AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sareshwala, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırılarını durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılara ilişkin Sareshwala, "Bu, İsrail hükümetinin yaptığı en soykırımcı, ahlaki açıdan en iğrenç eylemdir. Hiç şüphe yok." ifadesini kullandı.

Sareshwala, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu insanların üzerine bombalar atıldığına işaret ederek, "7 Ekim olaylarını kınayanlardan biri de bendim. Olanlar korkunçtu." diye konuştu.

Saldırıların ardından görüntülenen çocuk cesetlerine işaret eden Sareshwala, "Bu kesinlikle soykırım." dedi.

Sareshwala, daha önce seyahat ettiği İsrail ve Filistin'de birçok kişiyle tanıştığını söyleyerek, "İsrailli Yahudilerin hepsi bunu desteklemiyor. Bunu sadece (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Her zaman barışın büyük destekçisi oldum"

Muneer de heyet olarak Ticaret Bakanlığını ziyaret ettiklerini, iki ülke arasında iyi ilişkiler kurmak için sabırsızlandığını belirtti.

Birçok iş insanıyla tanışma fırsatı bulduğunu anlatan Muneer, YEE'nin çalışmalarının çok iyi organize edildiğini ve faydalı olduğunu dile getirdi.

Muneer, İsrail ordusunun, Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırılara ilişkin, "her zaman barışın büyük bir destekçisi olduğunu" vurguladı.

İsrail ve Filistin'in karşılıklı anlayışa dayalı bir anlaşma yapması gerektiğine inandığını belirten Muneer, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin barış anlaşması konusunda önemli rol oynadığını söyledi.

Muneer, dünyanın savaşa değil barışa ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Bunu sağlamak için de masaya oturmamız gerekiyor. Birbirimizi öldürmek bir çözüm değil." diye konuştu.