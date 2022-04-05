İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı

İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında çocuklara salmonella bulaşması nedeniyle bazı parti yumurtaların geri çağrılmasının ardından, üretici Ferrero şirketi Fransa'daki bazı Kinder çikolata ürünleri için de aynı uygulamaya gitti.

Ferrero'dan yapılan açıklamada, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününün "salmonella vakalarıyla" muhtemel bağlantısı nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.

Fransa'da marketlerde satılan Kinder ürünlerinin salmonella vakalarıyla herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği, tüketicilerden de henüz şikayet gelmediği aktarılırken, geri çağırmaya konu ürünlerin tüketilmemesi istendi.

Geri çağrılan ürünler arasında Kinder Sürpriz yumurtaları, Schoko-Bons ve küçük yumurtalar ile diğer bazı Kinder çikolatalar yer alıyor.

Fransa'da henüz salmonella vakası rapor edilmedi.

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından, Ferrero firması önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.

Salgın nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıfların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.