İngiltere'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar

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İngiltere, Rusya'nın finans, askeri ve enerji sektörlerine yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar, denizcilikle ilgili şirketler ve elektronik ürünler tedarik eden firmaları da kapsıyor. Başbakan Starmer, bu adımlarla Rusya'nın askeri kabiliyetlerine darbe vurulacağını belirtti.

İngiltere, Rusya'nın finans, askeri ve enerji sektörlerine yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların, denizcilikle ilgili şirketlerin yanı sıra elektronik ürünler başta olmak üzere Rusya'ya mal tedarik eden tedarikçiler dahil 4 kişi, 6 kuruluş ve 20 petrol tankerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırımların, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini ve sualtı istihbarat toplama operasyonlarının geliştirilmesine öncülük eden askeri kurumunu hedef aldığı vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, yaptırımların İngiltere'yi denizaltı altyapısına yönelik saldırılardan koruduğu ve iç güvenliği arttırdığı ifade edildi.

İngiltere'nin, Rusya'nın petrol gelirlerine zarar vermek üzere petrol tavan fiyatını düşürmek için ortaklarıyla birlikte hareket etmeyi planladığı kaydedilen açıklamada, "Barbarca savaşının en önemli finansman kaynağı olan petrol gelirlerine darbe vurarak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i can evinden vurmaya kararlıyız." denildi.

"Rusya'nın yarattığı tehdit küçümsenemez"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Bu yaptırımlar Putin'in savaş makinesini tam kalbinden vurarak Ukrayna'daki barbarca savaşını sürdürme kabiliyetinin önünü kesiyor." ifadesini kullandı.

Starmer, yaptırımların etkisini gösterdiğini bildiklerini kaydederek, bu nedenle Rusya'ya yönelik yaptırımları sürdürecekleri mesajını verdi.

Başbakan Starmer, "Rusya'nın yarattığı tehdit küçümsenemez, bu nedenle ulusal güvenliğimizi korumak ve ülkemizi güvende tutmak için gereken her adımı atmaya kararlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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Yorumlar (1)

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