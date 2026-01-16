Haberler

İngiltere: Rusya'nın Diplomatımıza Yönelik Casusluk Suçlaması "Asılsız"

Güncelleme:
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın bir İngiliz diplomatını casuslukla suçlama iddialarını 'kötü niyetli ve temelsiz' olarak değerlendirdi. Rusya ise İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.

LONDRA, 16 Ocak (Xinhua) -- İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da görev yapan bir İngiliz diplomatın casuslukla suçlanmasının "kötü niyetli ve temelsiz" olduğunu belirterek, verilecek yanıt konusunda "dikkatli bir değerlendirme" yaptıklarını söyledi.

Sky News'in aktardığına göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'nın İngiliz diplomatik personeline yönelik bu tür suçlamalarının ilk olmadığını, bu tür hedef almaların diplomatik misyonların temel çalışma koşullarını baltaladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı aynı gün yaptığı açıklamada İngiliz Büyükelçiliği'nde görevli bir çalışanın İngiliz özel servisleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla ülkeden sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu. Bakanlık, aynı gün İngiltere'nin Moskova'daki maslahatgüzarını çağırarak konuyla ilgili sert protestoda bulunduğunu belirtti.

Söz konusu çalışanın akreditasyonunu iptal eden bakanlık, iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi talimatını verdi.

