İngiltere'den memleketine tatile geldi, arıların sokması sonucu öldü DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, İngiltere'den memleketine yaz tatiline gelen Basri Alagöz (53), arıların sokması sonucu hayatını kaybetti. DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, İngiltere'den memleketine yaz tatiline gelen Basri Alagöz (53), arıların sokması sonucu hayatını kaybetti. Olay dün Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde meydana geldi. İngiltere'de çalışan ve yaz tatili için memleketine gelen Basri Alagöz, evinin bahçesinde zaman geçirirken arıların saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alagöz, buradan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Basri Alagöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alagöz'ün cenazesi bugün Karatavuk köyü mezarlığında toprağa verildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz England Güncel Haberler

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