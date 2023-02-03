İngiltere'den Kuzey İrlanda'daki Omagh saldırısıyla ilgili bağımsız soruşturma kararı

İngiltere'de hükümet, Kuzey İrlanda'nın Omagh kasabasında 1998'de yapılan ve 29 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyla ilgili bağımsız soruşturma açılacağını duyurdu.

İngiltere'de hükümet, Kuzey İrlanda'nın Omagh kasabasında 1998'de yapılan ve 29 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyla ilgili bağımsız soruşturma açılacağını duyurdu.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda Bakanı Chris Heaton-Harris, Omagh kasabasında 25 yıl önce 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili bağımsız soruşturma açılacağını söyledi.

Heaton-Harris, soruşturma kapsamında, güvenlik teşkilatlarının saldırıya ilişkin önceden istihbaratı olup olmadığı ve engelleyip engelleyemeyeceği gibi konulara odaklanılacağını açıkladı.

Yüksek Mahkeme tarafından belirlenen gerekçelerin incelenmesi için yapılacak bağımsız bir soruşturmanın en uygun soruşturma şekli olduğuna inandığını kaydeden Heaton-Harris, bu kararın, soruşturma açılması için uzun süredir mücadele eden aileleri biraz rahatlatacağını umduğunu belirtti.

Omagh saldırısı

Ülkedeki son 30 yılın en kanlı toplumsal olayı olarak kabul edilen Omagh saldırısında, park halindeki bir otomobile yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 29 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun ayrılıkçı bir grubu olan "Real IRA" adlı grup tarafından planlanan saldırı, İngiltere ve İrlanda arasındaki barış süreci kapsamında 1998'de imzalanan "Hayırlı Cuma (Good Friday)" anlaşmasından 4 ay sonra düzenlenmişti.

"Real IRA", 15 Ağustos 1998'deki Omagh saldırısının sorumluluğunu üstlenmişti. Daha sonra bu grubun dört üyesi hukuk davalarında saldırıdan sorumlu bulunmuştu.

Saldırıda, oğlunu kaybeden bir baba, istihbarat birimlerinin zaaflarının, kalabalık bir bölgede "önlenebilir bir vahşete" yol açtığına dair yasal itirazda bulunmuştu.

Bunun üzerine Belfast Yüksek Mahkemesi 2021'de, "Real IRA" tarafından yapılan saldırının önlenip önlenemeyeceğine dair yeni bir soruşturma yapılması gerektiğine karar vermişti.