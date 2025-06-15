İngiltere'den İsrail ve Filistin İçin Seyahat Uyarısı Genişletildi

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran ile gerilim yaşayan İsrail'in tamamı ve işgal altındaki Filistin toprakları için seyahat uyarısını genişletti. Olayların daha kötüye gidebileceği belirtilerek, İngiliz vatandaşları yerel otoritelerin açıklamalarını takip etmeye davet edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarısının kapsamını genişleterek İran ile gerilim yaşayan İsrail'in tümünü ve işgal altındaki Filistin topraklarını içerdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada daha önce İsrail topraklarının bazı noktalarını kapsayan seyahat uyarısıyla ilgili güncellemeye yer verildi.

Açıklamada nükleer ve askeri tesislerine düzenlenen saldırıların ardından İran'ın da İsrail'e karşılık vererek füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Bunun neticesinde İsrail'de olağanüstü hal ilan edildiği, hava sahasının kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada olayların daha kötüye gidebileceği riskine işaret edildi.

Hava ve kara ulaşımının durabileceği vurgulanan açıklamada İngiliz makamlarının açıklamalarının takip edilmesi tavsiyesi yer aldı.

İsrail'e ve işgal altındaki Filistin topraklarının tümüne seyahat edilmemesi uyarısı yapan Bakanlık, bu bölgelerdeki İngiliz vatandaşlarına yerel otoritelerin açıklamalarını izlemeleri tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının önceki seyahat uyarısı, İsrail'in diğer ülkelerle sınırlarını, Filistinlilerle gerilim yaşanan bazı bölgeler ile işgal altındaki Filistin topraklarının bazı bölümlerini kapsıyordu.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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