İngiltere'den İsrail'e Gazze Uyarısı: Yardım Önlemleri İnsanlık Dışı

İngiltere'den İsrail'e Gazze Uyarısı: Yardım Önlemleri İnsanlık Dışı
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İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in Gazze'deki yardım dağıtımına yönelik yeni önlemlerinin insanlık dışı olduğunu vurguladı. Falconer, sivillerin hayatını tehlikeye atan saldırıların bağımsız bir soruşturma ile incelenmesini talep etti.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in Gazze'de yardım dağıtma konusunda uygulamaya koyduğu yeni önlemlerin insanlık dışı olduğunu ve sivillerin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Falconer, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki Filistinlilerin yardımlara erişmeye çalışırken öldürüldüğü olayların şoke edici olduğunu kaydetti.

Gazze'de 20 aydır süren saldırıları yaşayan sivillerin yaralanma ya da ölme riski olmadan kendileri ve aileleri için gıda yardımına ulaşabilmesi gerektiğini söyleyen Falconer, "(Yardım bekleyen sivillerin öldürüldüğü saldırılar) Bu olayların hemen bağımsız bir soruşturmayla incelenmesini ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Falconer, sivil ölümlerinin, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" çevresinde yaşanmasının da rahatsız edici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu olaylar, yardımların ulaştırılması konusundaki ihtiyacı gözler önüne seriyor. İsrail hükümeti, yeni sistemiyle yardım erişimini açtığını söylese de İngiltere'nin, Birleşmiş Milletlerin, yardım kuruluşlarının ve uluslararası toplumun bu operasyonlara yönelik yaptığı uyarılar gerçek oldu. Sonuçlar da son derece acı verici oldu. İsrail'in yardım ulaştırma konusunda uygulamaya koyduğu yeni önlemler insanlık dışıdır, umutsuzluğu körüklemektedir ve sivilleri tehlikeye atmaktadır. İsrail'in Gazze'ye yardımı sebepsizce engellemesine son verilmelidir. Bu uygulama insanlık dışıdır."

İsrail'i bir an önce BM ve yardım kuruluşlarının bölgede çalışmasına izin vermeye çağıran Falconer, kritik yardım ürünleri ve gıdanın güvenli şekilde Gazze'ye girişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Falconer, sağlık çalışanları ve hastanelerin korunması gerektiğinin altını çizerek "Ateşkes, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve kalıcı siyasi çözümü sağlamanın en iyi yoludur." ifadesini kullandı.

"İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme kararı ve yardımları kısıtlaması tüm bu hedefleri baltalamaktadır." diyen Falconer, iki devletli çözümün bölgeye barış, istikrar ve güvenlik getireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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