İngiltere'den İran'daki bir vakıf ve üst düzey komutanlara yaptırım kararı

İngiltere, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı'nın 5 yönetim kurulu üyesi ile üst düzey iki komutanı yaptırım listesine eklediğini bildirdi.

İngiltere, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı'nın 5 yönetim kurulu üyesi ile üst düzey iki komutanı yaptırım listesine eklediğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yatırımlarını yönetmekten sorumlu tutulan vakfın 5 yönetim kurulu üyesine yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, "ağır insan hakları ihlalleri" nedeniyle Tahran ve Elburz vilayetlerinde faaliyet gösteren iki üst düzey ordu komutanına yaptırım uygulanacağı kaydedilerek bu yaptırımların, ilgili şahısların mal varlıklarının dondurulması ve İngiltere'ye seyahat yasağını kapsayacağı ifade edildi.

"İran halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, rejimin acımasız baskısına para aktarmaktan sorumlu olan Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey yöneticileriyle ilgili harekete geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla, İran'da köklü değişim çağrısında bulunan İran halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

ABD yönetimi de 23 Ocak'ta İran'daki protestolara yönelik baskı nedeniyle vakfı, vakfın 5 yönetim kurulu üyesini, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısı Naser Rashedi ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanını yaptırım listesine eklemişti.