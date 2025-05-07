AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

İngiltere'den Hindistan-Pakistan Gerilimine İlişkin Açıklama

İngiltere'den Hindistan-Pakistan Gerilimine İlişkin Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin düşürülmesi için her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı David Lammy, iki ülkeyle sürekli diyalog halinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, İngiltere Hindistan ve Pakistan'a seyahat uyarıları güncelledi.

İngiltere hükümetinden Hindistan- Pakistan gerilimine ilişkin yapılan ilk açıklamada, Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, "Tansiyonu düşürmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Reynolds, Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir'deki gelişmeler nedeniyle başlayan gerginliği BBC'ye değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Hindistan, Pakistan, ABD ve Avrupalı yetkililerle bölgedeki gerginliği ele aldığını anlatan Reynolds, bölgedeki durumun çok büyük endişe verdiğini dile getirdi.

Hindistan ve Pakistan'a İngiliz hükümetinin mesajını ileten Reynolds, "İki ülkeyle de dost ve ortağız. İki ülkeyi de desteklemeye hazırız. Bölgesel istikrar, diyalog ve tansiyonun düşürülmesi ikisinin de çıkarına. Tansiyonu düşürmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız ve buradayız." dedi.

İki ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapıldı

Öte yandan İngiltere, Hindistan ve Pakistan'a yönelik seyahat uyarılarını güncelledi. Hindistan'ın bugün bazı eyaletlerde sivil savunma tatbikatları yapacağı belirtilen seyahat uyarısında, elektrik kesintilerinin, yol kapatmaların ve iletişim güçlüğünün yaşanabileceği kaydedildi.

Tahliye tatbikatlarının yapılacağı belirtilen seyahat uyarısında, Pakistan sınırına 10 kilometreden fazla yaklaşılmaması ve Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in Ladakh ve Cammu kentleri dışında tamamına seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

Pakistan'a yönelik seyahat uyarısında ise ülkenin hava sahası ile iki ülke arasındaki kara sınır kapılarının kapalı olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca İngiliz vatandaşlarına Hindistan sınırına 5 milden (Yaklaşık 8 kilometre) fazla, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'na ise 10 milden (Yaklaşık 16 kilometre) fazla yaklaşmamaları tavsiye edildi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.