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İngiltere'den Hindistan-Pakistan Gerilimine Çözüm Çağrısı

İngiltere'den Hindistan-Pakistan Gerilimine Çözüm Çağrısı
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İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin tüm toplum liderlerinden bir araya gelme çağrısında bulundu. Falconer, İngiltere'deki Hindistan ve Pakistan toplumlarının gerginliğin hassasiyetinin farkında olduğunu vurguladı ve diplomasi için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin, "Tüm toplum liderleri ve dini liderlerden, dini ve etnik farklılıkların ötesinde bir araya gelme zamanı olduğu mesajını yaymalarını bekliyoruz." dedi.

Falconer, İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin konuştu.

Bakan Falconer, İngiltere'deki pek çok toplumun, Hindistan-Pakistan gerginliğinin hassas bir mevzu olduğunun son derece farkında olduklarını bildirdi.

İngiltere'deki Hindistan ve Pakistan toplumlarının, bu ülkeye büyük katkı sağladığının altını çizen Falconer, iki ülke arasındaki gerginliğin pek çok kişi için zor bir dönem olacağını aktardı.

Falconer, "Tüm toplum liderleri ve dini liderlerden, dini ve etnik farklılıkların ötesinde bir araya gelme zamanı olduğu mesajını yaymalarını bekliyoruz. İngiltere olarak gerilimin düşürülmesi ve diplomasi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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