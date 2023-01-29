İngiltere'den AUKUS'un Japonya ve Hindistan'a genişletilmesi çağrısı

İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, İngiltere ve ABD'nin Avustralya'ya nükleer denizaltı teknolojisi aktarmasını öngören AUKUS savunma işbirliğine Japonya ve Hindistan'ın da dahil edilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, İngiltere ve ABD'nin Avustralya'ya nükleer denizaltı teknolojisi aktarmasını öngören AUKUS savunma işbirliğine Japonya ve Hindistan'ın da dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Skynews Australia'nın haberine göre, Muhafazakar Partili milletvekili Ellwood, anlaşmanın Hint-Pasifik bölgesine genişletilmesini savunurken, savunma işbirliğini koordine etmek üzere NATO benzeri bir organın oluşturulmasını önerdi.

Açıklama, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Marles'ın, gelecek hafta İngiliz ve ABD'li mevkidaşları ile yapacakları görüşmelerin öncesine denk geldi.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını sağlamayı hedefleyen anlaşma, 16 Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da üç ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

Çin, anlaşmaya tepki göstermiş, ittifakın bölgesel barış ve istikrara olduğu kadar nükleer silahların yayılmasına yönelik uluslararası çabalara zarar vereceğini vurgulamıştı.

Pekin yönetimi, anlaşmayla nükleer silahlara sahip olmayan Avustralya'ya nükleer teknoloji ve materyaller transfer edileceğine dikkati çekerek, nükleer silahların yayılması rejimi kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesini talep etmişti.