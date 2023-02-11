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İngiltere'den 77 kişilik ekip, depremlerin ardından başlatılan çalışmalarda görev alıyor

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İngiltere'den 77 kişilik ekip, depremlerin ardından başlatılan çalışmalarda görev alıyor

İngiltere'den gelen 77 kişilik ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da başlatılan arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere'den gelen 77 kişilik ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da başlatılan arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Aralarında arama kurtarma uzmanı, doktor ve mühendislerin de olduğu 77 kişilik ekip, olabildiğince çok kişiyi enkaz altından çıkarabilmek için yerel ekiplerle çalışıyor.

"Asrın felaketine" ilişkin çalışmalara destek olmak için Türkiye gelen ekipte bulunan İngiltere Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibi'nde görevli Jim Davison, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Davison, Türk halkı ve görevlilerle çok sayıda kişiyi kurtardıklarını ve başarılı arama çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Bir erkeği enkaz altından çıkarmak için bacağını kesmek zorunda kalabileceklerini düşündüklerini belirten Davison, daha sonra bu kişiyi enkazdan çıkarmayı ve hayatını kurtarmayı başardıklarını söyledi.

İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri 7 Şubat'ta Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş England Hatay Güncel Haberler

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