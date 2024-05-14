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İngiltere'deki Üniversitelerde Filistin Destekçisi Öğrenciler Gösteri Düzenliyor

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İngiltere'deki Queen Mary University of London öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kampüslerinde çadır kurarak gösteri düzenledi. Öğrenciler, İsrail'e destek veren şirketlerle ilişkilerin kesilmesini talep ediyor.

İngiltere'de Filistin destekçisi üniversite öğrencilerinin kampüslerde çadır kurarak düzenlediği gösterilere, başkent Londra'daki Queen Mary University of London da katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için kampüsün bahçesine çok sayıda çadır kuran öğrenciler, kampüste düzenledikleri gösteride, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısını da protesto etti.

Öğrenciler, okullarının İsrail'e destek veren şirketlerle ilişkilerini kesmesi talebinde bulunarak, kurdukları çadırlara Filistin bayrakları astı.

Filistin destekçisi öğrenciler ayrıca, "Refah'tan elini çek", "Soykırımı destekleyen şirketlere yatırıma son verin" ve "Şimdi akademik boykot zamanı" yazılı pankartlar açtı.

"Üniversitemizin İsrail'deki diğer üniversitelerle bağları olduğunu biliyoruz"

Öğrenci eylemine katılanlardan Mehair, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin ardından dünyanın dört bir yanına yayılan küresel öğrenci hareketine Londra'daki üniversitelerin de destek verdiğini belirterek, Queen Marry Üniversitesi öğrencilerinin de bugün itibarıyla kampüsün içerisine çadırlar kurarak bu harekete dahil olduğunu bildirdi.

Öğrenci Mehair, "Ancak, öncelikle bunu bir öğrenci meselesi haline getirmek yerine, Gazze'ye ve Filistin'de olup biten her şeye odaklanmaya çalıştığımızı düşünüyorum." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, 14 binden fazlası çocuk olmak üzere 30 bin kişinin öldürüldüğüne değinen Mehair, "Öğrenciler kurumlarımızın suç ortağı olmasından ve olup bitenlerden bıktı. Üniversitemizin İsrail'deki diğer üniversitelerle bağları olduğunu biliyoruz. Gazze'de ise hiçbir üniversite kalmadı." diye konuştu.

"Cezalandırılsak bile doğru olanı savunduğumuza inanıyoruz"

Mehair, kampüsteki eyleme katılan öğrencilerin bazı üniversite personeli ve yerel halktan da büyük destek aldığını vurgulayarak, "Artık yeter dedik ve bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdik. Sanırım umudumuz insanların, arkasında şefkat ve sevgi olan bir amaç uğruna ayakta durduğumuzu, yaptığımız şeyin çok daha büyük bir iyilik olduğunu anlamaları." diye konuştu.

ABD ve İngiltere üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemlerini karşılaştıran Mehair, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İngiltere'de şu ana kadar güvenlikten gördüğümüz tepki Amerika'dakine kıyasla çok daha iyiydi. Dolayısıyla, ABD'deki gibi sonuçlar doğurmayacağı konusunda umutluyum fakat eğer olursa, bence hepimiz ne olursa olsun doğru şeyi yaptığımızı bildiğimiz için rahatlıyoruz. Yani cezalandırılsak bile hala onurumuz var ve doğru olanı savunduğumuza inanıyoruz."

İngiltere'deki üniversitelerde eylemlerini sürdüren öğrenciler, Filistin'e destek, Gazze'de acil ateşkes ve İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısında bulunuyor.

Okullarının İsrail kurumları ve İsrail'e destek veren şirketlerle ilişkilerini kesmesini isteyen öğrenciler, ülkedeki yaklaşık 20 üniversitedeki kampüslerde kurdukları çadırlarda gösterilerine devam ediyor.

Başbakan Sunak, üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemlerine tepki göstermişti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 9 Mayıs'ta ülkenin önde gelen üniversitelerinin yöneticileriyle görüşmüş ve Filistin'e destek eylemlerine tepki göstermişti. Görüşmeye, Queen Mary University of London Rektörü Colin Bailey de katılmıştı.

Sunak, "Üniversitelerde bir grup azınlık, diğer öğrencilerin eğitimini ve yaşantısını etkiliyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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