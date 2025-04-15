İngiltere'de Yüksek Vize Ücretleri Bilimsel İnovasyonu Tehdit Ediyor

İngiltere'de vize ücretlerinin aşırı artması, yabancı bilim insanları ile mühendislerin bu ülkeyi tercih etmesini engelliyor. Uzmanlar, bu politikanın ekonomi ve inovasyon hedeflerini tehdit ettiğine vurgu yapıyor. İngiltere, yüksek vize ücretleri nedeniyle uluslararası bilim insanları ve mühendisleri ülkeye çekmekte zorlanıyor. Ülkedeki vize maliyetleri, önde gelen bilim ülkeleriyle kıyaslandığında ortalama 17 kat daha yüksek.

Kraliyet Bilim Derneği, bilim insanları, danışmanlar ve Reuters haber ajansına konuşan bir milletvekili, bu ücretlerin Birleşik Krallık'ın küresel yetenekleri istihdam etmesini zorlaştırdığını ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "ekonomiyi büyütme" hedefini riske attığını belirtiyor. Bu durum aynı zamanda ülkenin bilimsel araştırmalarını da sekteye uğratıyor.

Vize ücretlerindeki söz konusu artışlar, önceki hükümetlerin göçü azaltmaya yönelik politikalarının bir sonucu olarak hayata geçirildi.

Vize ücretleri ne kadar yüksek?

Birleşik Krallık, beş yıllık bir nitelikli işçi vizesi için 12 bin 120 sterlin talep ediyor. Aile üyelerinin de vizeye dahil edilmesi durumunda bu rakam 30 bin sterline kadar çıkabiliyor. Ayrıca, her yetişkin için yıllık bin 35 sterlin tutarında Göçmenlik Sağlık Katkı Payı (IHS) ödenmesi gerekiyor. Bu mali yük, özellikle düşük maaşlı mühendislik alanlarında çalışan araştırmacılar açısından ciddi bir engel oluşturuyor.

Yüksek vize ücretleri, bilim insanları ve mühendislerin Birleşik Krallık'ı tercih etmesini zorlaştırıyor. Özellikle ABD'de araştırma fonlarının kesilmesinden sonra alternatif ülkeleri değerlendiren bilim insanları için Birleşik Krallık artık cazip bir seçenek olmaktan uzaklaşıyor. Birleşik Krallık, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında ciddi bir iş gücü açığıyla karşı karşıya. 2023 yılı sonunda kayıtlara geçen 934 bin açık pozisyonun yaklaşık yüzde 46'sı bu alanlarda bulunuyor. Ancak yükselen vize ücretleri ve artan maaş eşiği bu açığı kapatmayı daha da güçleştiriyor.

Ulusal bir sorun

Uygulanan göç politikalarını "ulusal ölçekte kendine zarar verme" olarak tanımlayan, Lordlar Kamarası Bilim ve Teknoloji Komitesi'nin eski başkanı Julia King'e göre, ülkenin bilim ve teknoloji temelli büyümesi için bu tür engellerin kaldırılması şart.

Reuters / DD,ET

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