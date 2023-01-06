İngiltere'de Yılın İlk Haftasına Demiryolu Grevleri Damga Vurdu
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LONDRA, 6 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da demiryolu işçileri, maaş ve çalışma koşulları konusunda greve devam ederken, Paddington İstasyonu'ndan bir manzara, 5 Ocak 2023.
LONDRA, 6 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da demiryolu işçileri, maaş ve çalışma koşulları konusunda greve devam ederken, Paddington İstasyonu'ndan bir manzara, 5 Ocak 2023.
2023'ün ilk haftasına Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası işçilerinin başlattığı Salı gününden Cuma gününe kadar süren 48 saatlik iki grevin yanı sıra Buharlı Lokomotif Makinistleri ve İtfaiyeciler Sendikası Aslef'in, Perşembe günü için yaptığı grev çağrısı damgasını vurdu. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel