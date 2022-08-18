İngiltere'de Yerel Girişimci ve Sanatçılar, Macclesfield Kasabasının İpek Başkenti Mirasına Sahip Çıkıyor
MACCLESFIELD, 18 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'nin Macclesfield kasabasında bulunan bir hediyelik eşya dükkanındaki ipekten bir ürün görülüyor, 12 Ağustos 2022. İngiltere'nin kuzeybatısındaki Macclesfield kasabası, 18. yüzyılda "İngiltere'nin ipek başkenti" olarak adlandırılırdı.
MACCLESFIELD, 18 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'nin Macclesfield kasabasında bulunan bir hediyelik eşya dükkanındaki ipekten bir ürün görülüyor, 12 Ağustos 2022. İngiltere'nin kuzeybatısındaki Macclesfield kasabası, 18. yüzyılda "İngiltere'nin ipek başkenti" olarak adlandırılırdı. Şimdilerde ise yerel girişimci ve sanatçılar bu mirası yaşatmaya çalışıyor. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel