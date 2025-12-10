Haberler

İnsanların ateşi yaklaşık 400 bin yıl önce kullanmaya başladığı belirlendi

Güncelleme:
Yeni bir araştırmaya göre, insanlar ateşi bilinçli olarak kullanmaya 400 bin yıl önce başladı. Barnham arkeolojik alanında yapılan incelemelerde, ateşin kontrollü bir şekilde kullanıldığını gösteren kanıtlar bulundu.

İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, insanların ateşi bilinçli şekilde yakıp kullanmaya sanılandan çok daha erken, yaklaşık 400 bin yıl önce başladığını ortaya koydu.

İngiliz bilim insanları, ülkenin doğusundaki Suffolk bölgesinde yer alan Barnham arkeolojik kazı alanında yaklaşık 400 bin yıl öncesine ait bilinçli ateş kullanımına dair kanıtlar bulduklarını duyurdu.

British Museum öncülüğündeki araştırma ekibi, alanda pişmiş kil parçaları, yoğun ısı nedeniyle çatlamış el baltaları ve çakmak taşına vurulduğunda kıvılcım çıkaran demir pirit minerali parçaları tespit etti.

Yangın ihtimalini elimine etmek için dört yıl boyunca ayrıntılı incelemeler yürüten ekip, yaptıkları testler kapsamında, bölgede sıcaklığın 700 derecenin üzerine çıktığını ve aynı noktada tekrarlayan yanma izlerine rastlandığını tespit etti.

Araştırmacılar, bu bulguların yıldırım düşmesi ya da yangınlardansa bilinçli olarak oluşturulmuş ocak yapısına işaret ettiğini vurguladı.

Çalışmanın sonuçları, insanların kontrollü ateş kullanımına yaklaşık 400 bin yıl önce başladığını ortaya koydu.

Daha önce bu konudaki en eski kanıtlar, Fransa'nın kuzeyindeki Neandertal yerleşimlerinde bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl öncesine tarihlenen kalıntılar olarak kabul ediliyordu.

Araştırmanın detayları Nature dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
