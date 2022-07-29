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İngiltere'de vahşi görünümlü balık fosili bulundu

İngiltere'de vahşi görünümlü balık fosili bulundu

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bir kazı alanında oldukça "vahşi görünümlü" bir balık fosili bulundu.

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İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bir kazı alanında oldukça "vahşi görünümlü" bir balık fosili bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Jurassic kazı alanında bulunan orkinos benzeri bir yırtıcı olan ve oldukça iyi korunmuş Pachycormus adlı türün fosili, iri dişleri ve gözleri ile bir saldırı başlatmak üzere olduğu izlenimi veriyor.

Tür, fosil avcıları Neville ve Sally Hollingworth tarafından bir sığır çiftliğinin yakınında bulundu. Fosilin bulunduğu bölgede 183 milyon yıl önce ılık tropikal okyanusun olduğu tahmin ediliyor.

Hollingworth çifti, son derece verimli fosil alanlarını belirleme konusundaki ünleriyle biliniyor.

Çift kısa süre önce de Cotswold Su Parkı yakınında mamut kalıntıları ortaya çıkarmıştı.

Ayrıca, çift yine ülkenin kuzeyindeki bir taş ocağında denizyıldızı, deniz kestanesi ve yılanyıldızları gibi binlerce fosilleşmiş derisidikenliyi keşfetmişti.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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