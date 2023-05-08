İngiltere'de taç giyme töreninin maliyeti ve Kraliyetin sömürgeci tarihi tartışılıyor

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giymesinin ardından törenin maliyeti ve Kraliyetin koloni geçmişine ilişkin İngiliz medyasında ve akademik çevrelerde çeşitli makaleler kaleme alındı.

İngiliz The Guardian gazetesinin görüşlerinin paylaşıldığı "Editorial" bölümünde "3. Charles'ın taç giyme törenine ilişkin The Guardian'ın görüşü: Yeniden düşünülmesi gereken tarihi bir gösteri" başlıklı makale yayımlandı.

"Birçok insan, devlet başkanlığı için daha iyi bir sistem fikrine açık. Bunu düzgünce tartışmanın tam zamanı." ifadesinin yer aldığı makalede, şunlar kaydedildi:

"Taç giyme töreni, Kraliçe Elizabeth'in töreninde olduğu gibi 50'den fazla Britanya toprağı ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndan üst düzey temsilcinin katıldığı, eskisi gibi imparatorluğun elinin uzandığı yerlerin bir geçit töreni değil. Eski taç giymelerde olduğu gibi Britanya'nın küresel askeri ve deniz kuvveti nüfuzunun kutlanması da olmayacak. Geçmiş olsun, o günler geçti."

Törenin, halkın isteği ya da monarşi sevgisinden dolayı yapılmadığına işaret edilen makalede, "İngilizlerin yalnızca yüzde 9'u taç giyme töreninin önemli olduğunu düşünüyor. Yalnızca yüzde 7'si kendisini Kraliyet yanlısı kabul ediyor ve monarşiye koşulsuz destek veriyor. Bu nedenle tören için harcanacak 250 milyon sterlin (yaklaşık 6 milyar lira) geçim sıkıntısı krizinin yaşandığı bu dönemde gereksiz görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere'nin Kral Charles'tan sonra değişmeyeceğinin savunulduğu makalede, dini bir tören olan taç giyme seremonisinde kullanılan "Kraliyet dini önderliği" ve İngiltere için kullanılan "Kutsal ulus" ifadelerine de değinilerek, "Ne modern Britanya kutsal bir ulus ne de büyük oranda Protestan." görüşü paylaşıldı.

Törenin vatandaşlara yansıması 50 ila 100 milyon sterlin olacak

Ülkenin en büyük kentlerinden Manchester'da yayımlanan Manchester Evening gazetesindeki "Kral'ın taç giymesi kaça mal olacak ve kutlamaların masrafını kim ödeyecek?" başlıklı makalede ise törenin vatandaşlara yansımasının 50 ila 100 milyon sterlin (yaklaşık 1,2 milyar ile 2,4 milyar lira) olacağı belirtildi.

Asıl harcamanın güvenli için olduğu vurgulanan makalede, yapılan bir ankette halkın yüzde 51'inin harcamaları devletin karşılamaması gerektiğini savunduğu kaydedildi.

Saray için yapılan geçmiş harcamalara da yer verilen makalede, Kraliçe Elizabeth'in 1953'teki taç giymesine bugünün parasıyla 20 milyon sterlin (yaklaşık 500 milyon lira) harcandığı bilgisi paylaşıldı.

Makalede, Buckingham Sarayı'nın sözcüsünün harcamalara ilişkin açıklamasına da yer ayrıldı. Sözcü, törene küresel çaptaki ilginin harcanan paradan daha fazlasını getireceğini savundu.

Kraliyet mücevherlerini süsleyen elmaslar kolonilerden

Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu'ndan (LSE) Dr. Bethany Rebisz, Kral Charles'ın taç giymesiyle İngiltere'nin sömürgeci geçmişinin yeniden tartışıldığını belirten makale kaleme aldı.

Britanya İmparatorluğu'nun çözülmesinin ardından İngiliz hükümdarlarının İngiliz Milletler Topluluğu'nun sembolik lideri olduğuna işaret edilen makalede, Kral Charles'ın törende taktığı İmparatorluk Devlet Tacı'ndaki Cullinan 2 elması ile elinde taşıdığı asadaki Cullinan 1 elmasının Güney Afrika'dan getirildiğinin altı çizildi.

Hindistan'da bulunan Işık Dağı (Kuh-i Nur) elmasının da bugün Londra Kulesi'ndeki Kraliyet mücevherlerinin arasında sergilendiği bilgisi de paylaşıldı.

Makalesinde dünyanın en büyük elmaslarından "üç parçanın tarihi travmanın birer hatırası" olduğunu belirten Rebisz, Kenya'nın Britanya İmparatorluğu'ndan kopma sürecine değindi.

Rebisz, "1952-1959 döneminde Britanya koloni güçleri, 80 bin Kenyalıyı adli süreçleri işletmeden tutukladı, 1000'den fazla kişiyi asarak idam etti, 1,2 milyon kişiyi 'köy' dedikleri toplama kamplarına aldı. Her ne kadar sayılar konuşuyor olsa da bu dönemde yaşanan münferit şiddet, işkence, tecavüz ve kötü muameleyi anlatmaya yetmez." ifadelerini kullandı.