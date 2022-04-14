İngiltere'de Son 30 Yılın En Yüksek Enflasyonu
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İngiltere İstatistik Kurumu bu hafta yaptığı açıklamalarla enflasyonun son 30 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını, diğer yandan da işsizliğin 1974'ten bu yana en düşük düzeyine indiğini bildirdi.
İngiltere İstatistik Kurumu bu hafta yaptığı açıklamalarla enflasyonun son 30 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını, diğer yandan da işsizliğin 1974'ten bu yana en düşük düzeyine indiğini bildirdi
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