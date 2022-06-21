İngiltere'de son 30 yılın en büyük demiryolu grevi - Haberler

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İngiltere'de son 30 yılın en büyük demiryolu grevi

Deutsche Welle - Güncel
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İngiltere'de son 30 yılın en büyük demiryolu grevi

İngiltere'de son 30 yılın en büyük demiryolu grevi toplu taşımada kaosa yol açtı.

İngiltere'de son 30 yılın en büyük demiryolu grevi toplu taşımada kaosa yol açtı. İşçiler, yüzde 9 ile son 40 yılın zirvesine çıkan enflasyona karşı düşük kalan maaşlarının artırılmasını talep ediyor.İngiltere'de on binlerce demiryolu işçinin greve gitmesi toplu taşımada kaos yarattı.

Son 30 yılın en büyük demiryolu grevinin yaşandığı ülkede yaklaşık 50 bin temizlik işçisi, işaretçi, bakım görevlisi ve istasyon personeli bugün 24 saatliğine iş bıraktı. İşçiler, Perşembe ve Cumartesi günleri de grev yapacak.

Demiryolu sendikası RMT, İngiltere'de yüzde 9 ile son 40 yılın zirvesine çıkan enflasyona karşı düşük kalan işçi maaşları nedeniyle greve gidilmesini bir gereklilik olarak açıkladı.

Grevin önüne geçilmesi için Pazartesi günü yapılan son görüşmelerden de sonuç çıkmayınca sendikanın 50 bini aşkın üyesi üç günlüğüne iş bırakma yoluna gitti.

Grev sebebiyle tren seferlerinin sadece yüzde 20'sinin yapıldığı ülkede özellikle işe gidiş saatlerinde otobüs duraklarında büyük bir yoğunluk yaşandı. Otobüslerin dolu olduğu için duraklarda durmadığı Londra'da insanlar işe ve okula gitmekte büyük zorluk çekti. Taksiye talebin büyük oranda arttığı Londra'da sokak ve caddelerdeki otomobil yoğunluğu da kentteki trafik sorununu ağırlaştırdı.

Yüzde 3 zam teklifi

RMT sendikası, demiryolu şirketlerinin yüzde 3'lük zam teklifini kabul etmiyor. Sendika, hükümeti demiryolu şirketlerine tatmin edici bir zam sunma esnekliği vermemekle suçluyor.

Hükümet ise görüşmelere müdahil olmadığını ancak olası büyük zamların enflasyonu daha da yükseltecek spiral bir etkiye yol açacağı uyarısında bulunuyor.

Başbakan Boris Johnson ise sendikaları "yardımcı olduklarını iddia ettikleri insanlara zarar vermekle" suçluyor. Johnson, "İngiliz halkı ve demiryolu işçilerinin yararına makul bir anlaşma" sağlanması için çağrıda bulunmuştu.

Deutsche Welle / Güncel

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