İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında 'taç giyme' hareketliliği

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni öncesi Londra sokakları, iş yerleri ve kamusal alanlar tören için süslenirken vatandaşlar taç giyme törenine özel üretilen eşyalara büyük ilgi gösteriyor.

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni öncesi Londra sokakları, iş yerleri ve kamusal alanlar tören için süslenirken vatandaşlar taç giyme törenine özel üretilen eşyalara büyük ilgi gösteriyor.

Başkent Londra'da her yerde 6 Mayıs'taki taç giyme törenine yönelik hazırlıkları görmek mümkün.

"Taç giyme hafta sonu" olarak anılan 6-7 Mayıs ve resmi tatil olan 8 Mayıs için ülke genelinde kutlama etkinlikleri ve eğlenceler düzenlenecek.

Londra'da neredeyse her parkta çocuklara yönelik oyun alanları kurulurken kentin önemli caddeleri ile meydanları da taç giyme gününde yapılacak özel kutlamalara sahne olacak.

Şehrin Thames Nehri kıyısındaki Hammersmith, Fulham ve Chiswick bölgelerinde önemli caddeler ve parklarda pazar günü düzenlenecek "Büyük yemek" etkinliği için hazırlıklar yapılıyor.

Halkın yeni kralı kutlamak için bir araya geleceği yerlerde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları masa düzeni, yemekler ve çocuk oyun alanlarını kuruyor. Hammersmith'in meşhur King Caddesi de bu kapsamda hafta sonu ve pazartesi trafiğe kapatılacak.

Londra'nın en meşhur caddeleri Oxford ve Regent caddeleri de yeni kralı kutlamak için hazırlanan mekanlardan. Tamamı bayraklarla süslenen iki caddede bazı mağazalar da taç giyme töreni için giriş ve çıkışları ile vitrinlerini hazırladı.

Taç giyme töreninin kalbinde yer alacak Buckingham Sarayı önündeki The Mall Caddesi, Trafalgar Meydanı ve Parlamento Meydanı da tören için hazır. Binlerce insanın kralın geçit törenini izleyeceği bu üç noktada hem süslemeler dikkati çekiyor hem de davetlilere yönelik kurulan tribünler ile basın için oluşturulan platformlar yer alıyor.

Çocuklara özel Kral Charles kitapları

En son 1953'te taç giyme töreni gören İngiltere'de Kral 3. Charles'ın taç giymesi tarihi bir olay olarak kabul ediliyor. Ülkede 70 yıl sonra düzenlenen ilk törenin etkisi sadece hediyelik eşya mağazalarında değil tüm mağazalarda görülüyor.

Ülkenin tanınmış zincir kitap mağazalarından Waterstones'un vitrinlerinde Kral Charles'ın hayatını, monarşiyi ve Kraliçe Elizabeth'i anlatan kitaplar bulunuyor. Aynı konularda çocuklara yönelik resimli kitapların da yer aldığı Waterstones'da özel taç giyme bölümü bile oluşturuldu.

İngiltere'nin tanınmış kırtasiye mağazası WH Smith ise üzerinde Kral'ın resmi, taç giyme törenine özel hazırlanan logo ve İngiltere bayrağı (Union Jack) bulunan ürünlerini hem vitrinine taşıdı hem de mağazaların içindeki özel bölümlerde satıyor.

Bunların yanında restoranlardan kıyafet mağazalarına, tren istasyonlarından ticari taksilere kadar her yerde taç logosu, Kral'ın resmini, maskelerini ve bayraklar görmek mümkün.

Hediyelik eşya toptancısı milyonlarca satış yaptı

Hediyelik eşya toptancısı Riz Ozman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü (Jubilee) nedeniyle başlayan kraliyete yönelik özel hediyelik üretimleri nedeniyle çok yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Bayrak, üçgen flama, kralın resimleri bulunan ürünler ve Union Jack satışlarında önemli bir artış olduğunu dile getiren Ozman, "Şu anda şişme taç gibi ürünler çok satıyor. Tam sayıyı ancak taç giyme töreni sonrası verebiliriz. Sattığımız ürünlerin sayısı milyonları buldu. Sadece bayraklarda değil taç giymeye yönelik her üründe milyonlarca adet satış yaptık." diye konuştu.

El yapımı bayraklar ile baskılı ürünler üreten Flying Colours şirketinin sahibi Andy Ormrod ise bu dönemde özellikle Union Jack ve üçgen flama siparişleri aldıklarını kaydetti.

Jubilee nedeniyle geçen sene sattıkları bayrakların bu sene de iyi durumda olduğunu ve Union Jack satışlarının yüzlerle ifade edilir ölçüde satıldığını belirten Ormrod ise şunları söyledi:

"Union Jack özel ölçüleri olan bir bayrak ve biz el yapımı bayrak üretiyoruz. Bir bayrağı dikmek 3-4 saati buluyor ve günde 20-25 adet üretebiliyoruz. Yine de çok sayıda sipariş alıyoruz. Flamalarda ise satışlarımızı binlerle ifade edebilirim. Yaklaşık 10 metrelik bir ipte 25 küçük flama bulunuyor. Bunu sokakları süslemek için alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Tahta çıkan en yaşlı hükümdar

Kral 3. Charles, yaklaşık 70 yıl beklediği tahta 6 Mayıs'ta düzenlenen törenle çıkacak.

Annesi Kraliçe Elizabeth'in eylül ayında hayatını kaybetmesinin ardından kral olan Charles için dini taç giyme töreni Westminster Katedrali'nde düzenlenecek.

Kral, törene Buckingham Sarayı'ndan çıktıktan sonra kortejle yaklaşık 40 dakikalık bir yürüyüşün ardından ulaşacak ve burada yapılan dini törenle taç giyecek.

Galler Prensi unvanını 65 yılla en uzun süre taşıyan Charles, tahta geçen en yaşlı hükümdar.