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İngiltere'de siyahi çocuklara çıplak arama yapılmasının istisnai bir durum olmadığı açıklandı

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İngiltere'de siyahi çocuklara çıplak arama yapılmasının istisnai bir durum olmadığı açıklandı

İngiltere'de, 2018-2020 yıllarında, yaşları 10 ila 17 olan çoğunluğu siyahi olmak üzere 650 çocuğun çıplak aramaya maruz kaldığı bildirildi.

İngiltere'de, 2018-2020 yıllarında, yaşları 10 ila 17 olan çoğunluğu siyahi olmak üzere 650 çocuğun çıplak aramaya maruz kaldığı bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza, 2020'de Hackney semtindeki bir okulda 15 yaşındaki siyahi kız çocuğuna çıplak arama yapılmasının üzerine emniyet verilerini istedi.

"İngiltere Polis Teşkilatının çocukların refahını düşündüğüne ikna olamadım." ifadesini kullanan Souza, bulgular karşısında "son derece endişeli" olduğunu dile getirdi.

Souza, 2020'de Hackney semtinde 15 yaşındaki siyahi kız çocuğuna yapılan çıplak aramanın istisnai bir durum olmadığını belirtti.

Polis Teşkilatının paylaştığı verilerde, 2018-2020 yıllarında yaşları 10 ila 17 olan 650 çocuğun çıplak arandığı belirtildi.

Arama yapılan çocukların yüzde 95'inin erkek, bunların yüzde 58'inin de siyahi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra 2018'de çıplak arama yapılan erkeklerin yüzde 75'inin siyahi olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'nin doğusundaki Hackney semtindeki bir okulda 15 yaşındaki diğer bir kız çocuğu uyuşturucu bulundurmakla suçlanmış ve çıplak aramaya maruz kalmıştı.

"Çocuk Q" ismiyle tanımlanan siyahi kız çocuğunun polis tarafından çıplak aranması protestolara neden olmuştu.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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