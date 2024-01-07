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İngiltere'de Şiddetli Yağışlar Yüzlerce Evi Sular Altında Bıraktı

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İngiltere'de son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden olurken bölge sakinleri tahliye edilmek zorunda kaldı. Uzun süredir devam eden şiddetli hava koşulları, seyahatlerde önemli aksamalara yol açtı.

LONDRA, 7 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'de son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden olurken bölge sakinleri tahliye edilmek zorunda kaldı. Uzun süredir devam eden şiddetli hava koşulları, seyahatlerde önemli aksamalara yol açtı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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