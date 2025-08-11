İngiltere'de Sıcak Hava Uyarısı: 'Turuncu' ve 'Sarı' Alarm Verildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle sağlık uyarısı yaptı.

Ajansın açıklamasına göre, yarın yerel saatle 09.00'da başlayacak ve çarşamba 18.00'e kadar sürecek uyarılar kapsamında, başkent Londra, İngiltere'nin doğusu ve güneydoğusu, Doğu Midlands ve Batı Midlands bölgeleri için "turuncu" alarm verildi. Bu durumun sağlık ve sosyal hizmetler üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği belirtildi.

Ülkenin geri kalanında ise "sarı" alarm uyarısı yapıldı. En yüksek sıcaklıkların ise İngiltere'nin orta ve güney kesimlerinde görüleceği, buralarda sıcaklıkların en az 3 gün boyunca resmi sıcak hava dalgası kriterlerini aşabileceği ve yarın 34 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların bugün itibarıyla yükselmeye başladığı ve sıcak hava dalgasının ülkenin güneyinden kuzeyine doğru yayılacağı, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın ise biraz daha serin kalacağı tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi ve özellikle İngiltere'nin güneyinde "tropikal gece" olarak adlandırılan, sıcaklığın 20 derecenin altına düşmediği bir veya iki gecenin yaşanabileceği öngörülüyor.

Ülkede yaz boyunca dördüncü kez sıcak hava dalgası beklenirken, UKHSA vatandaşlara sıcak hava çarpmasına karşı önlem almaları çağrısında bulundu.