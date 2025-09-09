İngiltere'de Savunma ve Havacılık Fuarı DSEI 2025 Başladı

(ANKARA) - İngiltere'de düzenlenen savunma ve havacılık fuarı ( Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Uluslararası Fuarı - DSEI 2025), bugün başladı. 12 Eylül'e kadar sürecek fuarda, 70 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuara, Türkiye'den 28 firma katıldı. İngiltere hükümetinin "resmi İsrail kurumlarını" davet etmemesinin üzerine İsrail'den 51 özel şirket fuarda yer alıyor. Fuarda insansız hava araçları, FPV dronlar, düşük maliyetli güdümlü mühimmatlar ve seyir füzeleri ön plana çıkacak.

İngiltere'de düzenlenen savunma ve havacılık fuarı DSEI 2025 bugün Londra'da ziyaretçilere kapılarını açtı. 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuara, 70 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Fuara 50 ülkeden bin 627 şirket katılırken; Türkiye, 28 firmayla yer alıyor. Bu firmalar arasında, 3E, Aselsan, Assan, Ateşçi, Barko Elektronik, BMC, Canik Arms, CES Advanced Composites UK, Desan, Femsan Motors, Kalekalıp, Menatek, Meteksan, MKE, MZD, NMS UK, Öznil Plastik, Proino, Repkon, Roketsan, Sarsılmaz, SSB, STG, SUPROBOX, TAIS Shipyards, Tualcom Elektronik ve YDS bulunuyor.

Ancak ASSAN'ın sahibi Emin Öner ve CEO'su Gürcan Okumuş, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve şirkete kayyum atanmıştı. Femsan Motors ise mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuş; İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, üç aylık geçici bir süre tanıyarak konkordato komiseri atayarak, bir sonraki duruşmayı ekim ayına ertelemişti.

Fuar, Rusya–Ukrayna savaşının dördüncü yılına denk geliyor

Fuarın odak noktası, "Geleceğin gücünü inşa etmek" olarak belirlendi ve alt başlıklar arasında "güvenliği sağlamak, üstünlüğü korumak ve devam ettirmek" yer aldı. Rusya–Ukrayna savaşının dördüncü yılına denk gelen bu fuarda, insansız hava araçları (İHA), FPV dronlar ve bunlara karşı geliştirilen savunma sistemleri ön plana çıkacak. Birçok girişim, düşük maliyetli güdümlü mühimmatlar ve seyir füzelerini ziyaretçilere tanıtacak. Ayrıca, Baltık ülkelerinden Estonya, Letonya ve Litvanya'nın savunma sanayii faaliyetleri de fuarda sergilenecek.

İngiltere, İsrail'in "resmi kurumlarını" çağırmadı

İngiltere hükümeti, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonları tırmandırma kararı yanlıştır" ifadelerini kullanarak, fuara hiçbir resmi İsrail heyetinin davet edilmeyeceğini duyurdu. Ancak özel firmaların katılımına izin verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı ise bu kararı "bilinçli ve üzücü bir ayrımcılık eylemi" olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in birden fazla cephede radikal unsurlara ve terör örgütlerine karşı savaş verdiği bir dönemde alınan bu karar, aşırılık yanlılarının ekmeğine yağ sürmekte, terörizme meşruiyet kazandırmakta ve profesyonel bir savunma fuarına tamamen uygunsuz siyasi boyutlar katmaktadır" denildi.

İsrail'in 51 özel firması katıldı

Ancak İsrail, söz konusu resmi kısıtlamalara rağmen 51 kuruluşla fuarda yer alıyor. Bunlar arasında, Rafael, IAI ve Elbit'in yanı sıra Uvision, Orbit ve Smartshooter gibi firmalar bulunuyor.

İsrailli firmalar, Fransa'daki Eurosatory, Euronaval ve Paris Air Show ile İspanya'da mayıs ayında düzenlenen FEINDEF fuarına katılamamıştı. Hollanda da Kasım 2025'te NEDS fuarında İsrail'e karşı Fransa ve İspanya'daki kısıtlamaları uygulayacağını açıkladı.

Öte yandan, 2024 yılında İsrail'in savunma ihracatı 14,7 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu ihracatın yüzde 54'ü Avrupa ülkelerine yapıldı. İsrail, 2024 yılında, Almanya'ya Arrow hava savunma sistemi ile Trophy aktif koruma sistemini, Finlandiya'ya ise orta menzilli David's Sling sistemini ihraç etmişti.