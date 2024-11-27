İngiltere'de PKK'ya Yönelik Operasyon: 7 Gözaltı

İngiltere'de polis, terör örgütü Pkk'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Londra Metropolitan Polisi, Terörle Mücadele Müdürlüğünün bu sabah Londra'daki farklı adreslere operasyon düzenlediğini açıkladı.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere yönelik yürütülen soruşturmada, 23, 27, 31, 56, 59 ve 61 yaşlarında 2'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

Polisten yerel saatle 20.00'de (TSİ 23.00) yapılan açıklamada Londra'nın batısında 31 yaşında bir erkeğin daha gözaltına alındığı ve gözaltı sayısının 7'ye yükseldiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Londra'daki 8 adreste de arama başlatıldı, aranan adresler arasında Londra'nın kuzeyindeki Haringey bölgesindeki Kürt Toplum Merkezi de yer alırken, polis, toplum merkezindeki incelemenin 2 hafta sürebileceğini bildirdi.

Londra polisi, aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisini de paylaştı. Arama yapılan bölgelerde polisin ve devriye sayısının artırılacağı da kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, PKK'yla bağlantılı olduğuna inanılan faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturmanın ardından operasyon yapıldığını bildirdi.

Flanagan, "Umarım yapılan gözaltılar, hiçbir terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizin, İngiltere veya başka yerdeki topluluklara zarar verdiğine inandığımız durumlarda harekete geçeceğimizin göstergesi olur." ifadesini kullandı.

Söz konusu operasyonla başta ülkede yaşayan Türk ve Kürt toplumu olmak üzere, herkesi korumanın amaçlandığının altını çizen Flanagan, şunları kaydetti:

"PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu ya da hedef alındığını düşünen herkesi bizimle temasa geçmeye çağırıyorum. Toplum merkezini kapatmanın rahatsızlık verebileceğinin farkındayız. Polisler mümkün olduğunca hızlı çalışacaklar ancak iddialar çok ciddi ve bu nedenle olabildiğince fazla kanıt tespit edip toplama konusunda dikkatli olunmalıdır."

Flanagan, spekülasyonlardan uzak durma çağrısı yaparken polisin toplum temsilcileriyle buluşma gerçekleştireceğini ve gelişmeler hakkında bilgi vereceğini kaydetti.

Londra'da PKK operasyonu

Türkiye'deki resmi kaynaklara göre, Birleşik Krallık'ın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından, terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütülüyordu.

Bu kapsamda ilgili bilgiler Türk yetkililer tarafından Birleşik Krallık makamlarına düzenli olarak aktarıldı, dosyanın tamamlanmasının ardından Birleşik Krallık makamları operasyon kararı aldı.

Birleşik Krallık Polisi Terörle Mücadele Birimi, Londra Haringey'de PKK'lıların "Toplum Merkezi" adı altında kullandığı derneğe bir baskın düzenledi.

Baskının amacı, terör örgütü PKK ile olan ilişkiyi ve olası bağış toplama/destekleme faaliyetlerini araştırmak olarak açıklanırken, baskın sonucunda Toplum Merkezi ile bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin Londra'da bir polis karakolunda gözaltında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynaklar, geleneksel olarak PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret ederek, Birleşik Krallık'taki PKK'lı grupların panikte olduğu değerlendirmesini yaptı.

Örgüt destekçileri ile polis arasında arbede çıktı

İngiltere'de bu sabahki gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına Londra'daki PKK sempatizanları tepki gösterdi.

Haringey'deki toplum merkezi önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıktı.

Örgüt destekçileri sloganlar atarken, bölgeye polis takviyesi yapıldı.

Londra Metropolitan Polisi, yaşanan olaylar nedeniyle 4 protestocunun gözaltına alındığını, bu gözaltı işlemlerinin soruşturmayla ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı, Haringey bölgesi üzerinde uçuş yasağı kararı aldı. Yapılan açıklamada,söz konusu tedbirin bölgede ortaya çıkan acil durum nedeniyle gerekli olduğu ifadeleri yer aldı.