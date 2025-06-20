İngiltere’de Palestine Action Grubuna Yönelik Yasaklama Çalışmaları Başladı

İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla gün içinde bir hava üssüne girerek iki askeri uçağın motorlarını kırmızıya boyayan Palestine Action grubunun, yasaklı örgütler listesine alınması için çalışmalar başlatıldı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Palestine Action'ı yasaklı örgütler listesine almak için hazırlayacağı taslağı pazartesi günü parlamentoya sunacak.

Cooper'ın teklifinin parlamentoda kabul edilmesi halinde, uzun süredir İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketleri hedef alan eylemler gerçekleştiren Palestine Action grubu, yasaklı örgütler listesine alınacak ve gruba üyelik ve destek faaliyetleri yasa dışı kabul edilecek.

Hükümetin yasaklama girişimine karşı Palestine Action'ın X hesabından paylaşılan açıklamada, "İsrail savaş makinesine karşı olan herkesi temsil ediyoruz. Filistinlilerin, onları öldüren araçlardan daha değerli olduğuna inanan herkesi temsil ediyoruz. Filistin'in bağımsızlığını savunan herkesi temsil ediyoruz. Eğer biz yasaklanırsak hepimiz yasaklanırız." ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin Palestine Action'ı yasaklama girişimine çok sayıda ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu da tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütünün X hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadele güçlerinin protesto gruplarını hedef almasından endişe duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Palestine Action'a karşı terörle mücadele yetkilerinin kullanılmaması ve grubun yasaklı örgütler listesine alınmaması gerektiği kaydedildi.

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin yönetim binaları ve fabrikalarına karşı eylemler düzenleyen Palestine Action'ın bu sabah paylaştığı görüntülerde aktivistlerin Oxfordshire'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesi yer almıştı.

Palestine Action'dan yapılan açıklamada, Filistinlilerin kanını simgeleyen kırmızı boyanın da piste püskürtüldüğü ve olay yerine Filistin bayrağı bırakıldığı aktarılarak, her iki aktivistin de güvenlikten kaçmayı başardığı ifade edilmişti.

Grup sözcüsü yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail'i kınasa da hala askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçuşları yapıyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Palestine Action aktivistlerinin yaptığı eyleme Başbakan Keir Starmer ve Savunma Bakanı John Healey tepki göstermişti.