İngiltere'de 'Palestine Action' Grubuna Destek Eyleminde Gözaltılar

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla cumartesi günü düzenlenecek eylem öncesi 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action"ın yasaklanmasına karşı çıkan "Defend Our Juries" adlı grup, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, halihazırda grubun 7 sözcüsünün gözaltına alınmasının kendilerini susturmayacağını belirtti.

Açıklamada, "Filistin'deki soykırımı ve İsrail'in savaş suçlarını sona erdirmek için başlatılan bu hareket, durdurulamaz bir sevgi ve dayanışma gücüdür." ifadesini kullandı.

Grup, 6 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'da düzenleyecekleri "Palestine Action" grubuna destek eylemine binden fazla kişinin katılma sözü verdiğini duyurdu.

İngiltere merkezli Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, gözaltı işlemlerini kınayarak, grupla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Açıklamada, "Soykırımı sona erdirmek için harekete geçmek yerine soykırımı protesto edenleri bastırmaya, onları susturmaya çalışıyorlar. Bu işe yaramayacak." denildi.

"Gözaltılar uluslararası hukukun ihlalidir"

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de söz konusu gözaltı uygulamasını "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olarak niteleyerek, "Bu, İngiltere yetkililerinin otoriter uygulamaları kullanma istekliliğinin korkutucu örneğidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Defend Our Juries", temmuzda yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen "Palestine Action"a destek için 8 Ağustos'ta Londra'daki Parlamento Meydanı'nda destek eylemi düzenlemiş, eyleme katılan 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

"Palestine Action", İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

"Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.