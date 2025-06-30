İngiltere'de Palestine Action Grubuna Destek Eylemi Düzenlendi

İngiltere hükümetinin terör örgütü ilan etmek için çalışma başlattığı Palestine Action grubuna mensup, İsrailli silah şirketine 1 milyon sterlinlik zarar verdikleri iddia edilen 18 aktivistin yargılandığı mahkeme önünde, gruba ve Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

İsrailli savunma sanayisi şirketi Elbit Systems'ın İngiltere'nin Bristol kentindeki fabrikasında eylem yapan aktivistler, Londra'daki Woolwich Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Hükümetin Palestine Action'ı terör örgütü ilan etmeye hazırlandığı dönemde gerçekleşen duruşma sırasında, yüzlerce eylemci mahkeme önünde Filton 18 olarak anılan aktivistlere, Palestine Action'a ve Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

Farklı meslek ve sosyal gruplardan çok sayıda kişinin katıldığı eylemde protestocular, "Palestine Action, bizi gururlandır; bir Elbit fabrikasını daha kapat", "Özgür Filistin" ve "Hepimiz Filton 18'iz" sloganları attı.

Mahkeme önündeki yolun tek şeridini trafiğe kapatan eylemciler, kısa süreliğine mahkeme girişini tamamen kapatarak sessiz eylem gerçekleştirdi.

Filton 18 üyeleri ile İsrail'in Filistin'de öldürdüğü bazı kişilerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, ellerini kırmızıya boyadı. Polisin güvenlik kordonu oluşturduğu mahkeme önünde sessiz oturma eylemi yapan grup, yaklaşık bir saat sonra yolu tekrar trafiğe açtı.

"Terör yaftasıyla kötü muamele görüyorlar"

AA muhabirine konuşan Filton 18 üyesi Jordan Devlin'in kız kardeşi Brogan Devlin, davanın İngiliz demokrasisinin yönünü değiştirebilecek özellikte olduğunu savundu.

Filton 18 üyelerinin ceza alması halinde protesto hakkının olumsuz etkileneceğini anlatan Devlin, "Yarın sizin kardeşiniz, oğlunuz ya da başkaları olabilir. Sesimizi kesmeleri, protestoları engellemeleri sadece Filistin konusunu değil birçok insan hakkını etkileyecektir. Bu dava sadece Filistin meselesiyle ilgili değil, daha da büyük. Herkesin bu davaya karşı çıkması lazım yoksa protesto yapmanın mümkün olmadığı otoriter bir sistem olacağız." dedi.

Devlin, geçen yıl ağustosta gözaltına alınan kardeşinin yüksek güvenlikli bir cezaevinde terör suçlamasıyla tutulmasının adil olmadığını dile getirdi.

Cezaevindeki diğer suçluların tehlikeli mahkumlar olduğunu belirten Devlin, Filton 18 üyelerine de kötü muamele yapıldığını öne sürdü.

Aktivistlerin günün 23 saatini koğuşta geçirdiğini söyleyen Devlin, "Diğer mahkumlarla aynı şeyleri yaşamıyorlar. Terör yaftası nedeniyle onlara farklı davranılıyor ve yemeklerini seçemiyorlar. Mesela Jordan vejetaryen olmasına rağmen ona et veriliyor. Diğer mahkumlar gibi mesleklerini yapmaları, etkinliklere katılmaları mümkün değil. Çok politik olduğu için münazara gruplarına da katılamıyorlar." diye konuştu.

Devlin, İngiltere hükümetinin İsrailli bir silah şirketi lehine kendi vatandaşlarına yönelik kötü muamelede bulunduğunu söyledi.

Peckham Baptist Kilisesi Rahibi Simon Jones da Filton 18 üyesi Zoe Rogers'ın yakını olarak eyleme geldiğini ifade etti.

Red Letter Christians adlı grubun üyesi olduğunu ve yıllardır İsrail-Filistin meselesinde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Jones, Filton 18 üyelerinin haksız yere yargılandığını belirtti.

James, hükümetin Palestine Action'ı terör örgütü ilan etme girişimini hukuksuz bulduğunu vurgulayarak, "Muhtemelen ilerleyen zamanlarda bundan vazgeçecekler. Hükümetin bu kararı alma sebebinin onlardan farklı düşünen insanlardan korkması olduğuna inanıyorum." dedi.

Filton 18 üyelerinin yargılandığı davanın duruşmaları yarın da devam edecek.

İsrailli silah şirketini 1 milyon sterlin zarara uğrattığı iddia ediliyor

Palestine Action aktivisti 6 kişi, geçen yıl İngiltere'nin Bristol kentindeki Filton bölgesinde bulunan Elbit Systems'ın araştırma, geliştirme ve üretim tesislerine girerek, üretim aşamasındaki dron ve diğer askeri malzemelere zarar vermişti.

Aktivistlerin, İsrailli savunma sanayisi şirketine yaklaşık 1 milyon sterlinlik zarar verdiği ve gözaltına alınan aktivistlerin sayısının sonraki günlerde 18'e yükseldiği belirtilmişti.

Filton 18 olarak bilinen aktivistlerin bağlı olduğu Palestine Action, ülke genelinde İsrail ile işbirliği yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınıyor.

Bu şirketlerin fabrika ve genel merkezlerinde çalışmaları durdurma eylemleri gerçekleştiren Palestine Action aktivistleri, son olarak Brize Norton Üssü'ndeki iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu iki İngiliz askeri uçağının Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını öne süren Palestine Action'ı terör örgütü ilan etmek için çalışma başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığının Palestine Action'ı terör örgütü ilan etme talebi, çarşamba günü İngiltere Parlamentosu'nda görüşülecek.