İngiltere'de Palestine Action Destekçilerine Büyük Gözaltı

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla düzenlenen eyleme müdahale eden polisin gözaltına aldığı kişi sayısı 521'e yükseldi.

Londra Metropolitan Polisi, eyleme ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede terör örgütü ilan edilen Palestine Action'a destek amacıyla pankart taşıyan 521 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, eylemle aynı saatlerde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde de 1 kişinin Palestine Action'a destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca, 10 kişinin daha kamu düzenini bozmak ya da polis memurlarına saldırıda bulunmak gibi farklı gerekçelerle gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların 320'sinin Westminster bölgesindeki iki gözaltı işlem merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kimlik bilgileri doğrulananların kefaletle serbest bırakıldığı ve daha sonra polis merkezine başvurmaları şartı getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, serbest bırakılanlara ayrıca "Palestine Action" ile ilgili gelecekteki eylemlere katılmama şartı konulduğu ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, kimlik bilgilerini vermeyi reddedenler ile gözaltına alındığında halihazırda kefalet şartıyla serbest olduğu tespit edilen 212 kişinin ise Londra'daki çeşitli gözaltı merkezlerine sevk edildiği ifade edildi.

Göstericiler, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" pankartı taşıdı

Geçen ay yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen "Palestine Action"a destek için başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda dün yüzlerce gösterici toplanmıştı.

Eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, pankartlarına "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" ifadesini yazmıştı.

İngiltere'de, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan ve geçen ay İngiliz askeri uçaklarına boya püskürterek gerçekleştirdiği eylem sonrası yasaklanan gruba destek veren göstericilere Londra Metropolitan Polisi müdahale etmişti.

Polis, "Palestine Action"ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu hatırlatarak, eyleme katılan çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Londra Metropolitan Polisi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Palestine Action" grubuna destek verecek kişilerin düzenleyeceği eylemde göstericilerin "kitlesel şekilde gözaltına alınabileceği" uyarısında bulunmuştu.

"Palestine Action", İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

"Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.