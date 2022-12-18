İngiltere'de Noel Mevsimi Grevle Başladı Güncel Haberler LONDRA, 18 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da King's Cross tren istasyonunda insanlar görülüyor, 18 Aralık 2022. İngiltere'yi bu sene Noel mevsiminde ulaşım ve posta çalışanları, hemşire ve sınır muhafızlarının yoğun grevlerinin yaşanacağı haftalar bekliyor. LONDRA, 18 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da King's Cross tren istasyonunda insanlar görülüyor, 18 Aralık 2022. İngiltere'yi bu sene Noel mevsiminde ulaşım ve posta çalışanları, hemşire ve sınır muhafızlarının yoğun grevlerinin yaşanacağı haftalar bekliyor. İlk grev dalgası, Ulusal Demiryolu, Denizyolu ve Karayolu Çalışanları Sendikası'na bağlı 40.000 çalışanın 48 saat iş bırakmasıyla Salı günü başladı. Grevlerin önümüzdeki üç hafta boyunca sürmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel England Aralık Londra Noel Güncel Haberler

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