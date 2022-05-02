İngiltere'de Müslümanlar bayram namazını stadyumda kıldı - Haberler

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İngiltere'de Müslümanlar bayram namazını stadyumda kıldı

AA - Fatih Erel - Güncel
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İngiltere'de Müslümanlar bayram namazını stadyumda kıldı

İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, bayram namazı için stadyumunu Müslümanlara açtı.

İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, bayram namazı için stadyumunu Müslümanlara açtı.

İngiliz kulübünün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Blackburn kentinde bulunan yaklaşık 32 bin taraftar kapasiteli Ewood Park Stadı'nda yeşil zemin üzerinde binden fazla Müslümanın bayram namazı görüntüleri yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Blackburn Rovers'taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu sabah Rovers, ülkede bayram namazının sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fatih Erel - Güncel

Blackburn Rovers, Futbol, Bayram, Medya, Güncel, Haberler

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