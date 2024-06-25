İngiltere'de Muhafazakar Parti, bahis skandalıyla ilgili adayların desteğini çekti

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, 4 Temmuz'daki genel seçim öncesi, seçim tarihi üzerine bahis oynayan iki adaydan desteğini çektiğini açıkladı.

Muhafazakar Parti sözcülüğü, Başbakan Rishi Sunak'ın özel danışmanlarından Craig Williams ile Muhafazakar Parti Kampanya Direktörü Tony Lee'nin eşi Laura Saunders'in, seçim kararı açıklanmadan önce seçim tarihi üzerine bahis oynamalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, aynı zamanda milletvekili adayı da olan Williams ve Saunders hakkında Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Şans Oyunları Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmaya ek olarak parti içi soruşturma yürütüldüğü de belirtildi.

Parti sözcülüğü, "İç inceleme sonucunda milletvekili adayı olan Williams ve Saunders'i yaklaşan genel seçimler öncesinde destekleyemeyeceğimiz kararına vardık. Bu kararın bağımsız ve haklı olarak yürütülen soruşturmayı tehlikeye atmayacağını da Şans Oyunları Komisyonu'yla birlikte kontrol ettik." ifadesini kullandı.

Bahis şirketlerinden isimler istenmişti

Muhafazakar Partiyi karıştıran bahis soruşturması, Şans Oyunları Komisyonu'nun bahis şirketlerinden bazı bilgiler talep etmesiyle başlamıştı.

Komisyon, seçim tarihi üzerine oynanan oyunlardan 199 sterlinden (yaklaşık 8 bin 300 lira) fazla gelir elde edecek şekilde para yatıranların bilgisini talep etmişti.

Komisyonun incelemeleri neticesinde biri Başbakan Sunak'ın yakın koruması, ikisi milletvekili adayı, ikisi de parti yöneticisi 5 ismin, seçim kararından önce seçim tarihi üzerine bahis oynadığı ortaya çıkmıştı.

Tarih açıklanmadan 3 gün önce yatırdığı paranın 5 katını alacak şekilde bahis oynadığı tespit edilen milletvekili adaylarından Williams, 100 sterlinlik (yaklaşık 4 bin lira) bahis oynadığını kabul etmişti.

Saunders ise hakkında çıkan iddialar üzerine, konuyu kamuoyuna duyuran BBC'ye "özel hayatın gizliliğini ihlal" gerekçesiyle dava açacağını açıklamıştı.

Partinin baş veri sorumlusu Nick Mason iddiaları yalanlamış, hata yapmadığını söylerken Başbakan Sunak'ın yakın korumalarından bir polis memuru, iddialar üzerinden görevinden uzaklaştırılmış ve gözaltına alınmıştı.

Bahis skandalına adı karışan bir diğer kişi ise partinin Kampanya Direktörü ve Saunders'in kocası Tony Lee olmuştu.

İddialar muhalefetten tepki çekerken Sunak, ismi bahis iddialarına karışan herkesin partiden uzaklaştırılacağını açıklamıştı.