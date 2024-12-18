İngiltere'de Milletvekili Burgon'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

İngiltere Parlamentosunda bağımsız milletvekili Richard Burgon, İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkes çağrısının yeterli olmadığını belirterek, İsrail'e tam silah ambargosu ve güçlü yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

İngiltere'nin İsrail'e yaptığı tüm silah ihracatına son vermesi ve yaptırım uygulaması çağrılarını destekleyen milletvekili Burgon, İngiltere Parlamentosu binası önünde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemesinin yeterli olmadığını belirten Burgon, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Burgon, "Politikacıların ve hükümetlerin ateşkes çağrılarının bir tür ritüele dönüştüğünü düşünüyorum çünkü açıkça görülüyor ki Binyamin Netanyahu, hükümetlerin ateşkes çağrılarını dinlemeyecek. Gerekli olan, hükümetlerin harekete geçmesidir ve bunun da İsrail'e tüm silah satışlarının durdurulması ve aynı zamanda İsrail'e yaptırım uygulanması anlamına geldiği kanaatindeyim." dedi.

Geçen hafta Filistinli bir avukatın kendisine "İngiliz devletinin bu durumda tam olarak ne yapması gerektiğini bildiğini" söylediğini aktaran Burgon, bu bağlamda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının hemen ardından ülkesinin Rusya'ya geniş kapsamlı yaptırımlar uyguladığını hatırlattı.

" İsrail'e yapılan tüm silah satışlarının sona erdirilmesi gerekiyor"

İngiliz hükümetinin atılacak adımlar konusunda ne yapması gerektiğini bildiğinin altını çizen Burgon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çifte standart olamaz. İnsan hakları insan haklarıdır, uluslararası hukuk uluslararası hukuktur. Bu nedenle, İsrail'e yapılan tüm silah satışlarının sona erdirilmesi gerekiyor. Böylelikle, İsrail, savaş suçlarını durduracağı ve Filistin halkına yönelik kitlesel katliamlara son vereceği bir noktaya zorlanabilir."

"Hükümetler, soykırımı önlemek için harekete geçme konusunda yasal yükümlülük altındadır"

Milletvekili Burgon, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "Gazze'de yaşananların soykırım olmadığını" savunduğu ifadelerine de tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni hatırlatan Burgon, "Başbakan bu konu hakkında ne düşünürse düşünsün, bizim hükümetimiz ve tüm hükümetler, bunun bir soykırım olduğuna ikna olmayı beklemeksizin, soykırımı önlemek için harekete geçme konusunda açık yasal yükümlülük altındadır." dedi.

"F-35'lerin parçalarının İsrail'e gönderilmesine son verilmeli"

Burgon, geçen ay kendisi ve milletvekili Imran Hussain öncülüğünde 60'tan fazla parlamenterin bir araya gelerek, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'e hitaben yazdıkları mektupta, İsrail'e kapsamlı yaptırım uygulanmasını istediklerini hatırlattı.

Mektupta, İsrail'e karşı güçlü ve geniş kapsamlı yaptırımlar getirilmesini ve silah satışlarının sona erdirilmesini talep ettiklerini söyleyen Burgon, "Şu anda, İngiltere'de üretilen F-35 savaş uçağı parçalarının İsrail'e gönderilmeye devam ettiğini ve Gazze'de İsrail hükümeti ve ordusu tarafından kullanıldığını görüyoruz. Bu duruma son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Burgon, İngiliz hükümetinin artık somut adımlar atması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Koşullu ihracat lisansı getirilebilir ve F-35 parçalarının İsrail ordusuna Gazze'de kullanılmak üzere satılmaması açık şart haline getirilebilir. Bu kilit parçaların izlenmesini sağlayacak teknoloji mevcut. Dolayısıyla, yalnızca suç ortağı olmamak için değil, İsrail'in Filistin halkına yönelik daha fazla savaş suçu işlemesini önlemek için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Uluslararası toplumun büyük çoğunluğu bu konuda hemfikir. Bizim de aynı noktada olmamız gerekiyor."