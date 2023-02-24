Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'de Marketlerde Sebze ve Meyve Krizi Yaşanıyor

Güncel Haberler

İngiltere'de Marketlerde Sebze ve Meyve Krizi Yaşanıyor

MANCHESTER, 24 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentindeki bir süpermarkette sebze alışverişi yapan bir müşteri, 23 Şubat 2023. İngiltere'deki bazı süpermarketler tedarik sıkıntıları nedeniyle bazı meyve ve sebze ürünlerine sınırlama getirdi.

MANCHESTER, 24 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentindeki bir süpermarkette sebze alışverişi yapan bir müşteri, 23 Şubat 2023. İngiltere'deki bazı süpermarketler tedarik sıkıntıları nedeniyle bazı meyve ve sebze ürünlerine sınırlama getirdi. İspanya ve Fas'taki soğuk hava koşulları ve artan enerji fiyatlarıyla birlikte İngiltere'deki marketlerde sebzeye olan ulaşılabilirlik büyük ölçüde azaldı. Yüksek enerji fiyatları, İngiliz seralarını ısıtmayı daha maliyetli hale getirmesi sebebiyle tedarik sorunlarının oluşmasına yol açıyor.(Fotoğraf: Jon Super/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Manchester İspanya England Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title