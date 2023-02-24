İngiltere'de Marketlerde Sebze ve Meyve Krizi Yaşanıyor

MANCHESTER, 24 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentindeki bir süpermarkette sebze alışverişi yapan bir müşteri, 23 Şubat 2023. İngiltere'deki bazı süpermarketler tedarik sıkıntıları nedeniyle bazı meyve ve sebze ürünlerine sınırlama getirdi.

MANCHESTER, 24 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentindeki bir süpermarkette sebze alışverişi yapan bir müşteri, 23 Şubat 2023. İngiltere'deki bazı süpermarketler tedarik sıkıntıları nedeniyle bazı meyve ve sebze ürünlerine sınırlama getirdi. İspanya ve Fas'taki soğuk hava koşulları ve artan enerji fiyatlarıyla birlikte İngiltere'deki marketlerde sebzeye olan ulaşılabilirlik büyük ölçüde azaldı. Yüksek enerji fiyatları, İngiliz seralarını ısıtmayı daha maliyetli hale getirmesi sebebiyle tedarik sorunlarının oluşmasına yol açıyor.(Fotoğraf: Jon Super/Xinhua)