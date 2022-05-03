İngiltere'de kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Haberler

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İngiltere'de kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İngiltere'de kırmızı bültenle aranan kanun kaçağı olan Alex Male, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken havalimanı polisi tarafından yakalandı.

İngiltere'de kırmızı bültenle aranan kanun kaçağı olan Alex Male, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken havalimanı polisi tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. 29 Nisan Cuma saat 19.00 sıralarında Tomas Christopher Crane James ismine düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye'ye girmek için pasaport kontrol noktasına gelen Male'nin İstanbul Havalimanı polisi tarafından yapılan kontrolde belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan Male'in Lizbon'a geri gönderilmesi için, Portekizli makamlarla irtibata geçti. Lizbon'a geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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