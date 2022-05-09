İngiltere'de Kadınlardan Kürtaj Hakkı Gösterisi
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Amerika'da Anayasa Mahkemesi'nden sızan bir belgeyle kadınlara kürtaj yasağı getirilmek istendiğinin ortaya çıkması, İngiltere'deki kadınlarda da tepkiye neden oldu.
Amerika'da Anayasa Mahkemesi'nden sızan bir belgeyle kadınlara kürtaj yasağı getirilmek istendiğinin ortaya çıkması, İngiltere'deki kadınlarda da tepkiye neden oldu. Kadınlar, Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi
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