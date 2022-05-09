İngiltere'de Kadınlardan Kürtaj Hakkı Gösterisi - Haberler

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İngiltere'de Kadınlardan Kürtaj Hakkı Gösterisi

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika'da Anayasa Mahkemesi'nden sızan bir belgeyle kadınlara kürtaj yasağı getirilmek istendiğinin ortaya çıkması, İngiltere'deki kadınlarda da tepkiye neden oldu.

Amerika'da Anayasa Mahkemesi'nden sızan bir belgeyle kadınlara kürtaj yasağı getirilmek istendiğinin ortaya çıkması, İngiltere'deki kadınlarda da tepkiye neden oldu. Kadınlar, Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Anayasa Mahkemesi, England, Londra, Güncel, Haberler

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