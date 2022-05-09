İngiltere'de Kadınlardan Kürtaj Hakkı Gösterisi

Amerika'da Anayasa Mahkemesi'nden sızan bir belgeyle kadınlara kürtaj yasağı getirilmek istendiğinin ortaya çıkması, İngiltere'deki kadınlarda da tepkiye neden oldu. Kadınlar, Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi

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