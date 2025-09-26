İngiltere'de Kadın Liderler Sürdürülebilir Kalkınmayı Ele Aldı

Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve IWF Birleşik Krallık'ın İngiltere'de düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadın liderler, sürdürülebilir kalkınma ve iş fırsatlarını ele aldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Osman Koray Ertaş, IWF Türkiye Başkanı Çiğdem Ayözger Öngün, IWF Birleşik Krallık Başkanı Anne Minto, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Ertaş, İngiltere'de çok sayıda başarılı Türk kadın girişimcinin yaşadığını belirterek, "Kadın liderliği olmadan dünyada barış ve refahtan söz edemeyiz." dedi.

Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret eden Ertaş, bu dönemden çıkmak için kadınların liderlik ve katkılarına daha fazla ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Türk büyükelçilerin yaklaşık üçte birinin kadınlardan oluştuğuna vurgu yapan Ertaş, Türkiye'nin bu alanda dünya ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.

Ertaş, Türk Dışişleri Bakanlığı memurlarının da yaklaşık üçte birinin kadınlardan oluştuğuna değinerek, "Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliği sayesinde kadınlar hayatımızın her aşamasında önemli rol oynuyor." diye konuştu.

IWF Türkiye Başkanı Öngün de buluşmanın küresel kadın liderliğine sağlayacağı katkıya ve Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücüne yapacağı etkisine vurgu yaptı.

IWF Türkiye'nin yurt dışında düzenlediği ilk etkinlikte Londra'yı seçtiklerini söyleyen Ayözger Öngün, "Kadın liderliğini güçlendirmek, yalnızca eşitlik meselesi değil, aynı zamanda daha dayanıklı, rekabetçi ve kapsayıcı toplumlar oluşturmanın da önemli köşe taşıdır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan davetliler, sürdürülebilir kalkınma, iş fırsatları, işbirlikleri ve ortak çalışmaları ele aldı.

Dünya genelinde 8 bin 400'den fazla kadın lideri bir araya getiren IWF, dünyanın en köklü ve etkili kadın liderlik ağları arasında kabul ediliyor.