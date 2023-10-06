İngiltere'de İslam merkezinin kundaklanmasında polisin ihmalinin bulunduğu iddiası gündeme geldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Müslüman kadınlar için İslam merkezi görevi gören enstitüye gece vakti gizlice girerek hasar veren zanlılar, saldırı ihbarına rağmen olay yerine polisin sevk edilmemesi üzerine birkaç saat sonra geri gelerek binayı kundakladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Müslüman kadınlar için İslam merkezi görevi gören enstitüye gece vakti gizlice girerek hasar veren zanlılar, saldırı ihbarına rağmen olay yerine polisin sevk edilmemesi üzerine birkaç saat sonra geri gelerek binayı kundakladı. İlk ihbarın ardından zamanında müdahale edilmemesi, binanın kundaklanmasında polisin ihmalinin bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

Başkentin batısında yardım kuruluşu ve İslam merkezi olarak hizmet veren Al-Falah Enstitüsü, 26 Eylül gecesi vandalizm eylemi ve kundaklama olaylarına maruz kaldı.

Yerel saatle 22.00 civarında binadaki alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra ön kapının camını kırarak içeri giren zanlılar, koyu renkli sprey boyalarla duvarlara, koltuklara, halılara, binadaki yüzlerce Kur'an-ı Kerim ve dini kitaba zarar verdi.

Olayın ardından İslam merkezinin üyeleri ihbarda bulundu fakat polis, yoğunluğu gerekçe göstererek olay yerine ertesi gün geleceğini bildirdi.

İlk vandalizm eyleminin ardından gece yarısı saat 02.00 civarında alarm sistemi şirketi, enstitü sorumlularını arayarak güvenlik kameralarının tamamen siyah olduğunu, binada yangın çıkmış gibi göründüğünü ve itfaiyeyi bölgeye çağırdıkları bilgisini verdi.

Şirketin bilgilendirmesinin ardından olay yerine gelen polis ve İslam merkezinin üyeleri, binanın kundaklandığına ve büyük çaplı hasar meydana geldiğine şahit oldu.

Al-Falah Enstitüsü üyeleri, binanın tavanının, kapılarının, pencerelerinin, duvarlarının, masa ve sandalyelerinin, dolaplarının ve halılarının yangında hasar gördüğünü, çok sayıda dini kitabın yanı sıra henüz paketi dahi açılmamış yüzlerce Kur'an-ı Kerim'in yandığını gördü.

Polis, 28 Eylül'de binayı boşalttı ve sigorta şirketinden yetkililer, içeriye kimsenin girmemesi için kapıları mühürledi.

AA muhabiri, kundaklanan İslam merkezindeki tahribatı görüntüledi

AA muhabiri, vandalizm ve kundaklama olaylarının ardından Al-Falah Enstitüsündeki tahribata tanıklık etti, İslam merkezinin yetkilileri ile üyelerine olaya ilişkin sorular yöneltti.

Al-Falah Enstitüsü Kurucusu ve Genel Başkanı Meryem Tarık, kundaklama olayına karışan zanlıların 26 Eylül saat 22.00 civarında binaya girdiklerini düşündüklerini belirterek, her yeri tahrip ettiklerini anlattı.

Tarık, "Bir telefon araması geldi. Kalktım, buraya geldim ve her şeyi gördüm. Sonrasında polisi aradık. Polis, meşgul olduğunu ve sabah geleceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar için burası ikinci evleri, benim için ise çocuğum"

Tarık, 2010'dan bu yana hem eğitim merkezi hem de yardım kuruluşu statüsünde hizmet veren enstitünün, kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tarık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kadınlar burada toplanıyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, tefsir ve hadis okuyoruz. Burada dersler, sabahları kahve saatleri ve yemek kursları var. İnsanlar, burayı çok seviyor. Onlar için burası ikinci evleri, benim için ise burası çocuğum."

Binaya yönelik ilk saldırının ardından ihbarda bulunduklarını ancak polisin yoğunluğu gerekçe göstererek olay yerine gelmediğini söyleyen Tarık, "Polis, meşgul olduğunu söyledi ve gelmedi. Zamanında gelmiş olsalardı yangını önleyebilirlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tarık, bunun Müslüman karşıtı (İslamofobik) bir saldırı olup olmadığı sorusuna, "Bilmiyorum ama gerçekten öyle olduğu gözüküyor. (Polis) hala araştırıyorlar." yanıtını verdi.

Kundaklama nedeniyle binanın ve içindeki eşyanın ağır hasar gördüğüne, çok sayıda Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere yüzlerce dini kitabın yangında kül olduğuna dikkati çeken Tarık, İslam merkezinin yeniden eski günlerine kavuşabilmesi için kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini söyledi.

Tarık, İslam merkezinin onarım ve tadilatı için yardımda bulunmak isteyenlerin, Al-Falah Enstitüsünün "https://alfalahinstitute.org.uk/vandalism-arson-attack-at-al-falah-institute" internet sitesinden bağışta bulunabileceklerini kaydetti.

"Kadınlar için dayanışma ve yardımlaşma merkezi"

Enstitünün daimi üyelerinden Ferzana da kuruluşun kadınlar için dayanışma ve yardımlaşma merkezi olarak da hizmet verdiğini dile getirerek, burada bulundukları süre boyunca çok güzel zaman geçirdiklerini ve daima mutlu hissettiklerini anlattı.

Ferzana, "(Buraya sahip olduğumuz için) Elhamdülillah, biz çok şanslıyız ama şu an çok çok üzgünüz ama biz Allah'a güveniyoruz. Allah inşallah bize yardım edecektir." diye konuştu.

İngiliz polisi, kundaklamadan önce ihbar aldığını doğruladı

İngiliz polisi, olaya ilişkin sorular yönelten AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, saat 02.20'de Hayes'te bulunan adreste yangın çıktığı ihbarı üzerine Londra İtfaiye Teşkilatınca (LFB) bölgeye çağrıldıklarını bildirdi.

İtfaiyenin yangına müdahale ettiği, herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın, kundaklama olarak değerlendirilmektedir. Birkaç saat önce aynı yerde bir hırsızlık olayı bildirilmiştir. Olaylar birbiriyle bağlantılı olarak değerlendirilmektedir. Yangının çıkış sebebi belirsizliğini korumakta olup polis, soruşturma ilerledikçe açık fikirli olmaya devam etmektedir. Görevlilerimiz, endişeleri dinlemek ve güvenlik tavsiyelerinde bulunmak üzere mekanla düzenli olarak temas halinde olup Hillingdon Konseyindeki ortaklarımızla sürekli destek sağlamaya devam edeceğiz."