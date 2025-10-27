İngiltere'de Hemşireler Arasında Irkçı Olayları Bildirme Sayısı Artıyor

İngiltere'de hemşirelerin iş yerinde yaşadıkları ırkçı olayları bildirme sayısı son 3 yılda yüzde 55 arttı.

İngiltere'de hemşireleri temsil eden Kraliyet Hemşirelik Koleji'nin (RCN) yayımladığı verilere göre, her gün ortalama 3 hemşire ırk temelli ayrımcılık nedeniyle RCN'in danışma hattından destek talebinde bulunuyor.

Ülkede 2022'de yaklaşık 700, 2023'te 800 ve geçen yıl 900'ü aşan başvuruların, mevcut eğilimle bu yıl sonunda 1000'i geçmesi bekleniyor.

Söz konusu mevcut eğilimle son 3 yılda hemşirelerin iş yerinde yaşadıkları ırkçı olayları bildirme sayısının yüzde 55 arttığını aktaran RCN, rapor edilmeyen çok sayıda olay nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğini öngörüyor.

"Göçmen karşıtı söylemleri kullanmayı bırakın"

RCN, sağlık ve bakım sektöründeki işverenleri, ırkçılıkla mücadeleye öncelik vermeye ve sendikalarla işbirliği yaparak, personeli korumak için daha güçlü mekanizmalar üzerinde anlaşmaya varmaya çağırdı.

RCN, ayrıca hükümetlere ve politikacılara, göçmen karşıtı söylemleri kullanmayı bırakmaları konusunda uyarıda bulundu.

"Irkçı olayların sağlık hizmetlerinde artması utanç verici"

RCN Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Profesör Nicola Ranger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirelerin karşı karşıya kaldığı ırkçı olaylara tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık ve bakım hizmetlerinde ırkçı olayların bu şekilde artıyor olması utanç verici. Her hemşire korkmadan çalışabilmeyi hak ediyor ve işverenlerin güvenli çalışma ortamı sağlama konusunda yasal sorumluluğu var. Sağlık ve sosyal bakım işverenleri, işyerlerini hemşirelik personeli için güvenli ortam haline getiremezlerse bu personelin işten ayrılması ve hizmetlerin daha az güvenli şekilde sunulması şaşırtıcı olmayacak."