İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de Kuzey Yorkshire'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de Kuzey Yorkshire'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, helikopterin öğleden önce Burton in Lonsdale'deki Bentham yolu yakınlarında bir alana düştüğü bildirildi. Kazanın ardından acil servis ekiplerinin olay yerine geldiği belirtilen açıklamada, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Acil servis ekiplerinin yanı sıra hava ambulansının da bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bölge halkının olay yerinden uzak durması çağrısı yapıldı. Hava Kazaları Soruşturma Şubesi (AAIB), kazaya ilişkin soruşturma başlatan müfettişlerin olay yerine doğru yola çıktıklarını ifade etti. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin detaylı açıklama henüz yapılmadı. AA / Zuhal Demirci - Güncel Acil Servis Helikopter England Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.