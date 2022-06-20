İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kuzey Yorkshire'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de Kuzey Yorkshire'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, helikopterin öğleden önce Burton in Lonsdale'deki Bentham yolu yakınlarında bir alana düştüğü bildirildi.

Kazanın ardından acil servis ekiplerinin olay yerine geldiği belirtilen açıklamada, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Acil servis ekiplerinin yanı sıra hava ambulansının da bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bölge halkının olay yerinden uzak durması çağrısı yapıldı.

Hava Kazaları Soruşturma Şubesi (AAIB), kazaya ilişkin soruşturma başlatan müfettişlerin olay yerine doğru yola çıktıklarını ifade etti.

Helikopterin neden düştüğüne ilişkin detaylı açıklama henüz yapılmadı.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Acil Servis Helikopter England Güncel Haberler

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