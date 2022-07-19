İngiltere'de hava sıcaklığının 42 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor - Haberler

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İngiltere'de hava sıcaklığının 42 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor

AA - Gökhan Kurtaran - Güncel
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İngiltere'de hava sıcaklığının 42 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor

İngiltere'de bu zamana kadar kayıtlara geçmiş en sıcak günün yaşanması beklenirken halka mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

İngiltere'de bu zamana kadar kayıtlara geçmiş en sıcak günün yaşanması beklenirken halka mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Ülkede son dönemde hızla artan sıcaklar nedeniyle İngiliz hükümetinden toplu taşıma ve enerji dağıtım şirketlerine kadar adeta tüm ülke seferber olmuş durumda. Resmi verilere göre, dün Suffolk kasabasında sıcaklık 38,1'e ulaştı.

İngiltere'de bu zamana kadar yaşanan en sıcak gün 38,7 derece ile 2019'da kaydedilirken bu rekorun, bugün bazı bölgelerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkmasıyla kırılması bekleniyor.

İngiliz Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin iç kesimleri, kuzey ve güneydoğu bölgeleri için sert hava şartları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ülkede bugün içinde aşırı sıcaklıkların hayati risk yaratabileceği bölgeler arasında başkent Londra, Manchester ve Kent şehirleri sıralandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gökhan Kurtaran - Güncel

Togo Cumhuriyeti England Güncel Haberler

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