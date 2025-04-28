İngiltere'de Hamas'ın 'terör örgütü' listesinden çıkarılması için başvuru yapan avukatlar tehdit ediliyor

İngiltere'de Hamas'ın "terör örgütü" listesinden çıkarılması için hukuki süreç başlatan avukatlar, başvurunun sunulmasından bu yana ölüm tehditleri aldıklarını belirterek, bu durumdan, kendilerine karşı karalama kampanyası yürüten üst düzey siyasetçileri ve gazetecileri sorumlu tuttu.

Hamas, İngiltere'nin 2021'de örgütün siyasi kanadını terör örgütü olarak tanıması kararına itiraz etmeleri amacıyla yasal süreç başlatmaları için bu ülkedeki avukatlara yetki verdi.

Hamas'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması için 9 Nisan'da hukuki süreç başlatan avukatlar, başvurunun sunulmasından bu yana ölüm tehditleri dahil ciddi tacizlere maruz kalıyor.

Davaya öncülük eden avukatlardan Fahad Ansari, hukuk ekibinin başvurusunun ardından maruz kaldıkları tehdit ve tacizlere ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

"Üst düzey siyasetçileri ve gazetecileri sorumlu tutuyoruz"

"Riverway Law" hukuk bürosu direktörü Ansari, birçoğu ciddi şiddet ve ölüm tehdidi barındıran yüzlerce küfürlü çağrı ve mesaj aldıklarını, bunun sonucunda avukatlık bürosunda telefonlara yanıt veren personelin işten izin almak zorunda kaldığını aktardı.

Avukat Ansari, tehditlerin ardından kişisel ve şirket güvenliğini artırmak zorunda kaldıklarına işaret ederek, "Bu tacizden, bize karşı karalama kampanyası yürüten üst düzey siyasetçileri ve gazetecileri sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Afrikalı hukukçular, avukatlarla dayanışma için ortak mektuba imza attı

İngiltere'de hukuki süreci başlatan avukatlara yönelik tehditlerin ardından Güney Afrika'daki 80'den fazla hukukçu ve kuruluş, dayanışma sergilemek amacıyla avukatlara yönelik tehdit ve tacizleri kınadıkları ortak mektuba imza attı.

Mektupta, "Bizler, Güney Afrika hukuk camiasının üyeleri ve diğerleri olarak, İngiltere'de Hamas'ın yasaklanmasına karşı hukuki mücadele başlatan ekiple tam dayanışma içindeyiz." ifadesine yer verildi.

Mektupta, başvurunun yapılmasının ardından, siyonist kuruluşlar ve bunların medya ve siyasi partilerdeki müttefiklerinin, avukatların itibarsızlaştırılması ve sindirilmesini amaçlayan benzeri görülmemiş, kasıtlı ve kötü niyetli kampanya başlattıkları kaydedildi.

Bu kampanyanın merkezinde, avukat ile müvekkil arasındaki bağlantıyı yanlış şekilde birbirine karıştırma çabasının yer aldığı aktarılan mektupta, avukatların, temsil ettikleri kişilerin siyasi veya ideolojik pozisyonlarını paylaştığı yönünde yanlış izlenim yaratılmak istendiği vurgulandı.

Mektupta, bunun, temel hukuki ilkelere aykırı olduğunun ve hukukun üstünlüğü ilkesini zayıflatacağının altı çizildi.

Güney Afrika'daki dönemin apartheid rejiminin, kurtuluş hareketlerini "terörist" olarak damgaladığı ve bu hareketlerin hukuki ve politik temsilcilerini suçlu ilan ettiği hatırlatılan mektupta, İngiltere ve ABD'nin bu baskıya ortak olduğu anımsatıldı.

Bugün benzer karalama kampanyasının İngiltere'deki hukuk ekibine yönelik yapıldığına dikkati çekilen mektupta, "Dildeki benzerlikler, hedefleme, hukuki savunmanın meşruiyetinin reddedilmesi, bütün bunlar oldukça tanıdık bir durum." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"(Avukatlar) Fahad Ansari, Franck Magennis ve Daniel Grütters ve bu hayati davaya dahil olan daha geniş hukuk ekibine yönelik karalama ve sindirme kampanyasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Tüm bireylerin ve kuruluşların, ne kadar tartışmalı veya popüler olurlarsa olsunlar, bağımsız hukuki temsil hakkına sahip olmalarını, intikam korkusu olmadan bu hakkı kullanmalarını savunuyoruz. İngiltere'deki meslektaşlarımıza desteğimizi yineleyerek, hukuk mesleğinin bağımsızlığının asla siyasi gündemlere hizmet etmek için feda edilmemesi gerektiğini vurguluyoruz."

Mektuba imza atanlar arasında eski Güney Afrika İstihbarat Bakanı ve ırkçılık karşıtı aktivist Ronnie Kasrils ile tanınmış hukukçulardan Yargıç Zekeriya Muhammed Yakup da yer aldı.

Hamas, 2021'de İngiltere'de terör örgütü listesine alınmıştı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 2001'de İngiltere'de terör örgütü listesine alınmış fakat bu yasak tüm örgütü kapsamamıştı. Ancak, 2021'de dönemin İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Hamas'ın siyasi ve askeri kanatları arasında artık ayrım kalmadığını savunarak, yasağı tüm örgütü kapsayacak şekilde genişletmeye karar vermişti.

Ülkede Terör Yasası'nın 4. bölümü uyarınca terör örgütü olarak yasaklanan herhangi bir grup, isminin hükümetin yasaklı örgütler listesinden çıkarılması için başvuruda bulunabiliyor.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk da İngiltere'nin 2021'de verdiği karara itiraz etmeleri için İngiliz avukatlara talimat vermişti.

Davaya öncülük eden avukatlar Fahad Ansari, Daniel Grütters ve Franck Magennis, 9 Nisan'da İçişleri Bakanı Yvette Cooper'a sundukları 106 sayfalık başvuruda, dönemin İçişleri Bakanı Patel'in "siyasi hedefler güderek" Hamas'ın tümüyle yasaklanması kararını aldığını ifade etmişti.

Davaya müdahil olan avukatlar, Hamas'ın kendilerine ya da başvuru için kanıt sağlayan uzman ve avukatlara ödeme yapmadığını zira terör örgütü olarak tanımlanan bir gruptan fon almanın yasa dışı olduğunu vurgulamıştı.