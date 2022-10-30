İngiltere'de göçmenlik merkezine molotofkokteyli atan kişi daha sonra intihar etti

İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Dover kentindeki yeni bir göçmenlik sınır kuvvetleri merkezine molotofkokteyli atan kişinin daha sonra intihar ettiği bildirildi.

İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Dover kentindeki yeni bir göçmenlik sınır kuvvetleri merkezine molotofkokteyli atan kişinin daha sonra intihar ettiği bildirildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre görgü tanıkları, Dover kentindeki yeni göçmenlik merkezine bir kişinin havai fişek ve molotofkokteyli attığını, söz konusu kişinin olayın ardından intihar ettiğini aktardı.

Bölgeye gönderilen İtfaiye ve Kurtarma Servisinin müdahalesiyle havai fişek ve molotofkokteyli nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Polis ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

İçişleri Bakanlığından bir sözcü, olayın ardından polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti ancak olaya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.