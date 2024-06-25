İngiltere'de Genel Seçimler Öncesi Bahis Skandalı

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler öncesi, seçim tarihi üzerine bahis oynadığı ortaya çıkan polis sayısı 6'ya çıktı.

Londra Metropolitan Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, daha önce Başbakan Rishi Sunak'ın yakın koruma memurlarından bir polisin bahis oynadığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılıp ve gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Bu polisin daha sonra serbest bırakılarak pasif bir göreve getirildiği belirtilen açıklamada, bu memurla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, 5 yeni polis memurunun daha seçim tarihi üzerine bahis oynadığı gerekçesiyle Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Şans Oyunları Komisyonuna bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Komisyon, soruşturmasını sürdürüyor. Söz konusu memurlar gözaltına alınmadı ancak konu, Metropolitan Polisi Mesleki Standartlar Müdürlüğüne intikal etti. Hakkında soruşturma başlatılan polisler, Kraliyet ve Uzman Koruma Birliği, Parlamento ve Diplomatik Koruma Birimi ile Batı Temel Komuta Merkezinde görevliydi. Hiçbirisi yakın koruma görevi yürütmüyordu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca görevden uzaklaştırma ya da pasif göreve verilme kararlarının soruşturma kapsamında elde edilecek bilgilere göre verileceği bilgisi de paylaşıldı.

Bahis şirketlerinden isimler istenmişti

İktidardaki Muhafazakar Partiyi karıştıran bahis soruşturması, Şans Oyunları Komisyonunun bahis şirketlerinden bazı bilgiler talep etmesiyle başlamıştı.

Komisyon, seçim tarihi üzerine oynanan oyunlardan 199 sterlinden (yaklaşık 8 bin 300 lira) fazla gelir elde edecek şekilde para yatıranların bilgisini talep etmişti.

Komisyonun incelemeleri neticesinde biri Başbakan Sunak'ın yakın koruması, 2'si milletvekili adayı, 2'si de parti yöneticisi 5 kişinin, seçim kararından önce seçim tarihi üzerine bahis oynadığı ortaya çıkmıştı.

Tarih açıklanmadan 3 gün önce yatırdığı paranın 5 katını alacak şekilde bahis oynadığı tespit edilen Sunak'ın özel danışmanlarından, milletvekili adayı Craig Williams, 100 sterlinlik (yaklaşık 4 bin lira) bahis oynadığını kabul etmişti.

Partinin Kampanya Direktörü Tony Lee ile milletvekili adayı Laura Saunders'in de bahis oynadığı ortaya çıkmış, Saunders, hakkında çıkan iddialar üzerine, konuyu kamuoyuna duyuran BBC'ye "özel hayatın gizliliğini ihlal" gerekçesiyle dava açacağını açıklamıştı.

Partinin baş veri sorumlusu Nick Mason, hakkındaki iddiaları yalanlayıp hata yapmadığını söylerken, Başbakan Sunak'ın yakın korumalarından bir polis memuru, iddialar üzerine görevinden uzaklaştırılmış ve gözaltına alınmıştı.

İddialar muhalefetten tepki çekerken Sunak, ismi bahis iddialarına karışan herkesin partiden uzaklaştırılacağını açıklamıştı.

Muhafazakar Parti, bugün, milletvekili adayı Saunders ve Williams'tan desteğini çektiğini duyurmuştu.