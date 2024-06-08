İngiltere'de Filistin'i destekleyenlere baskı artıyor

İngiltere'de bazı akademisyenler, ülkede Filistin'i destekleyen öğrenci ve öğretim üyelerine baskıların arttığını, Filistin'e destek söylemlerinin susturulmaya çalışıldığını bildirdi.

Siyonizm, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve propaganda üzerine araştırma yapan yazar David Miller, AA muhabirine, İngiltere'de Filistin'i destekleyen üniversite öğrencileri ve akademisyenler üzerindeki baskının arttığını söyledi.

Miller, "Siyonistlerin özellikle Müslümanları toplum hayatından uzaklaştırmak için yürüttükleri bir kampanya var. Filistin meselesini gündeme getiren de daha çok Müslümanlar olduğu için bu baskı söz konusu kampanyanın bir girişimi." dedi.

"Akademik sansürün" evrensel bir sorun olduğuna dikkati çeken Miller, "Siyonistlerin Filistin'deki akademik dünyaya ne yapmak istediğini görüyoruz. Gazze'deki her bir üniversite yok edildi, yerle bir edildi. Üniversite yönetimi de dahil önemli sayıdaki personele ise suikast düzenlendi." diye konuştu.

"Filistin'i destekleyenlere karşı cadı avı"

Miller, "bazı siyonist organizasyonlar hakkında yorum yaptığı için" 2021'de Bristol Üniversitesi'ndeki görevinden alındığını belirterek, "İngiltere'de daha derin etkileri olan, insanların işlerini kaybettiği, öğrencilerin sınırdışı edildiği, vizelerin reddedildiği canlı bir mesele bu " şeklinde konuştu.

Yaşananların sansürden öte olduğunu vurgulayan Miller, "Bu aslında toplumsal hayatta Müslümanlara karşı yürütülen bir cadı avı. Hatta Filistin'in haklarını savunan herkes için yürütülen bir cadı avı." ifadelerini kullandı.

Miller, toplumun bu tarz durumlara karşı mücadeleyi öğrenmesi gerektiğini vurgulayarak, Bristol Üniversitesi'nden uzaklaştırılma kararına karşı başarılı bir hukuk mücadelesi verdiğini de anımsattı.

"Destek söylemlerinde bulunanlar karalanıyor"

İrlanda'nın en eski üniversitelerinden Dublin Trinity College'da yardımcı doçent doktor olarak görev yapan Brendan Ciaran Browne da artan sansür ve baskıyla Filistin ile ilgili yapılan her faaliyetin daha önemli hale geldiğine işaret ederek, "Filistin her zaman önemli bir çalışma ve araştırma alanı olmuştur ancak bu konu beraberinde birçok zorluğu getirmektedir." dedi.

Halihazırda ise birçok insanın Filistin çalışmalarından dolayı saldırıya uğradığını aktaran Browne, "Birçok insan karalanıyor. Filistin halkına karşı soykırım yapıldığına dair söylemlerde bulunan kişiler susturulmaya çalışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Browne, Filistin'i destekleyenlerin her zaman İsrail tarafından eleştirildiğine dikkati çekerek, "Tüm bunlar İsrail'in yaptıklarına karşı bizi durdurmaya çalışan bir girişimdir." açıklaması yaptı.

Akademisyen Browne, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve birçok devlet tarafından uluslararası hukuka aykırı davrandığı yönünde uyarıldığını sözlerine ekledi.

"Filistin Savaşına Karşı Akademisyenler" (SAWP) verilerine göre, İsrail 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'deki 11 üniversitesinin tamamını bombaladı.

Saldırılarda yaklaşık 390 okul zarar görürken, Gazze'de en az 333 öğretmen ve akademisyen hayatını kaybetti, 700'den fazla eğitim çalışanı yaralandı.

Gazze'de binlerce öğrenci de İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirdi.