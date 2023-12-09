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İngiltere'de Filistin'e Destek Eylemi: ABD ve İngiltere'ye Tepki

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İngiltere'de düzenlenen Filistin'e destek eyleminde konuşmacılar, ABD ve İngiltere'nin ateşkes talebini veto etmesine tepki gösterdi. Eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, BMGK'deki oylamayı 'utanç verici' olarak nitelendirerek, Filistinlilerle dayanışma çağrısı yaptı. Savaşı Durdur Koalisyonu Başkanı Lindsey German ise İngiliz siyasetçilere ateşkes çağrısı yapmadıkları sürece seçimlerde destek vermeyeceklerini belirtti.

İngiltere'de 9'uncusu düzenlenen Filistin'le dayanışma ve ateşkes eylemine katılan konuşmacılar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ateşkes talep eden karar tasarısını veto eden ABD ve çekimser oy kullanan İngiltere'ye tepki gösterdi.

Başkent Londra'da İngiltere Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının bulunduğu tarihi merkez City'deki Bank bölgesinde başlayan Filistin'le dayanışma yürüyüşü, İngiltere Parlamentosu önünde sona erdi.

Burada kurulan sahneden göstericilere seslenen ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, BMGK'deki oylamada ateşkes kararı çıkmamasını, "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Corbyn, Gazze'de yaşamın sürdürülemez hale geldiğinin altını çizerek, "Utanç verici bir küresel konuyla karşı karşıyayız. Birinci dünya ülkelerinin silahlarının, onuru ve hayatta kalmaktan başka arzusu olmayan insanları öldürmesini televizyondan izliyoruz. Tek görevimiz Filistinliler işgal altındayken ve böylesine bir baskıyla karşı karşıyayken onlarla dayanışma göstermektir." diye konuştu.

Gazzelilerin İsrail'in kuruluşundan beri sürgün edildiğini ve şimdi Sina Çölü'ne sürülmek istendiğini söyleyen Corbyn, Batı ülkelerinin ise İsrail'e silah sağlayıp ateşkes çağrısı yapmayarak bu katliama ortak olduklarını vurguladı.

Corbyn, İngiltere Parlamentosu milletvekillerine de seslenerek, "Sizden utanıyoruz. Ateşkesten yana oy kullanmadığınız, bu savaşı daha da körükleyen silah satışlarına karşı hiçbir şey yapmadığınız için sizden utanıyoruz." dedi.

"Yalnız değilsiniz, aileniz artık biziz"

İşçi Partisi Milletvekili John McDonnell, konuşmasında Gazzeli çocuklara seslenerek, şunları söyledi:

"Acı çektiğinizi, İsrail bombardımanından korkan yüz ifadelerinizi, yaralandığınızı, aile üyelerinizin ölümüyle çaresizlik içinde kaldığınızı gördük. Bombalanan evlerinizin enkazından çıkarılan bedenlerinizi gördük. Bilmenizi isterim ki yalnız değilsiniz, aileniz artık biziz. Sizi bu vahşetten korumaya çalışıyoruz. Size karşı işlenen suçları durdurmaya çalışıyoruz. Kalbimizdesiniz ve güvenliğiniz sağlanana, evlerinize ulaşana ve geleceğinizi kurtarana kadar bu sözümüzden vazgeçmeyeceğiz."

"Seçimler geldiğinde oy pusulasında Filistin yer alacak"

Savaşı Durdur Koalisyonu Başkanı Lindsey German da konuşmasında ABD ve İngiltere'ye tepki göstererek, İngiliz siyasetçilere ateşkes çağrısı yapmadıkları sürece seçimlerde destek vermeyeceklerini söyledi.

Güney Afrika'daki apartheid rejimin sona ermesi için BMGK'ye getirilen tüm karar tasarılarının İngiltere tarafından veto edildiğini, ABD'nin de buna destek verdiğini hatırlatan German, "Bu apartheid yönetiminde de bu soykırımda da Filistinlilere karşı bu adaletsiz uygulamalara karşı da aynısı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Yıkılan bina, öldürülen gazeteci ve öldürülen çocuk sayılarının savaş suçu sayılan 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan ve İngiliz uçaklarının gerçekleştirdiği Dresden bombardımanındakileri geçtiğinin altını çizen German, "Gazze'de yaşananlar da savaş suçudur." dedi.

German, İngiliz siyasetçilere de "Ateşkes çağrısı yapmayanlar bizden destek istemesin. Seçimler geldiğinde oy pusulasında Filistin yer alacak. Ateşkese oy vermeyen politikacılara oy yok." diye seslendi.

İngiltere'de Filistin'e destek vermek isteyenlerin de baskıyla karşılaştığını kaydeden German, "Okul çocuklarının destek eylemi engellendi. Filistin'e destek verdikleri için öğrenci birliğindeki işlerinden olan King's College London'da okuyan öğrencilerle görüştüm. Ülkemizde ifade özgürlüğü var deniyor ancak konu Filistinliler olunca ifade özgürlüğü yok." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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