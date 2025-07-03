İngiltere'de Filistin Destekçileri Hava Üssüne Girdi, 7 Milyon Sterlin Hasar Verdi

İngiltere'de Filistin destekçilerinin geçen ay bir İngiliz hava üssüne girerek iki askeri uçağın motoruna kırmızı boya püskürttüğü olayda, yaklaşık 7 milyon sterlin (381 milyon Türk lirası) hasar meydana geldi.

Thames Valley Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşık 7 milyon sterlin değerinde hasarın meydana geldiği olayın ardından yürütülen terör soruşturmasında 4 kişi hakkında dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerin, İngiltere'nin güvenliği veya çıkarları aleyhine kasıtlı olarak yasak bir bölgeye girme ve suça konu olan mala zarar verme suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

Yetkililerin, bu suçların terör bağlantılı olduğu yönünde mahkemeye sunum yapacakları bildirilen açıklamada, zanlıların tutuklu olarak yarın Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Palestine Action üyeleri, hava üssüne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürttü

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin yönetim binaları ve fabrikalarına karşı eylemler düzenleyen Palestine Action'ın 20 Haziran sabahı paylaştığı görüntülerde, aktivistlerin Oxfordshire'daki RAF Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesi yer almıştı.

Palestine Action'dan yapılan açıklamada, Filistinlilerin kanını simgeleyen kırmızı boyanın piste de püskürtüldüğü ve olay yerine Filistin bayrağı bırakıldığı aktarılarak, her iki aktivistin de güvenlikten kaçmayı başardığı aktarılmıştı.

Grup sözcüsü yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail'i kınasa da hala askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçuşları yapıyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Palestine Action aktivistlerinin yaptığı eyleme Başbakan Keir Starmer ve Savunma Bakanı John Healey tepki göstermişti.

Söz konusu eylemin ardından Filistin destekçisi Palestine Action grubunun, yasaklı örgütler listesine alınması için çalışmalar başlatılmıştı.